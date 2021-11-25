На Київщині поліція вилучила понад 7 тис. л контрафактного алкоголю (фото, відео)

Контрафактний алкоголь реалізовувався через служби кур’єрських доставок

На Київщині група осіб налагодила незаконне зберігання, транспортування з метою збуту фальсифікованих підакцизних товарів, що могло призвести до отруєння людей. Лікеро-горілчані вироби реалізовувалися через служби кур’єрських доставок. Про це повідомляє пре служба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Поліція викрила підпільний склад контрафактного алкоголю. Під час обшуку поліцейські виявили етиловий спирт, харчовий розчинник, прилади для перекачування та змішування рідин, а також інші предмети, які вказують на протиправну діяльність із виготовлення та збуту алкогольної продукції.

Рідини містилися в пластикових ємностях. Загальний об’єм вилученого становить 7,2 тис. л.

Наразі поліцейські проводять необхідні слідчі дії для надання подальшої правової кваліфікації злочину.

Нагадаємо, нещодавно на Київщині правоохоронці викрили підпільний склад контрафактних цигарок.