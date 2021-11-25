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    На Київщині поліція вилучила понад 7 тис. л контрафактного алкоголю (фото, відео)

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    Рідини містилися в пластикових ємностях - На Київщині поліція вилучила понад 7 тис. л контрафактного алкоголю (фото, відео)
    Рідини містилися в пластикових ємностях
    фото: Нацполіція

    Контрафактний алкоголь реалізовувався через служби кур’єрських доставок

    На Київщині група осіб налагодила незаконне зберігання, транспортування з метою збуту фальсифікованих підакцизних товарів, що могло призвести до отруєння людей. Лікеро-горілчані вироби реалізовувалися через служби кур’єрських доставок. Про це повідомляє пре служба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Поліція викрила підпільний склад контрафактного алкоголю. Під час обшуку поліцейські виявили етиловий спирт, харчовий розчинник, прилади для перекачування та змішування рідин, а також інші предмети, які вказують на протиправну діяльність із виготовлення та збуту алкогольної продукції.

    Рідини містилися в пластикових ємностях. Загальний об’єм вилученого становить 7,2 тис. л.

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    На Київщині поліція вилучила понад 7 тис. л контрафактного алкоголю (фото, відео)
    На Київщині поліція вилучила понад 7 тис. л контрафактного алкоголю (фото, відео)
    фото: Нацполіція

    Наразі поліцейські проводять необхідні слідчі дії для надання подальшої правової кваліфікації злочину.

    Нагадаємо, нещодавно на Київщині правоохоронці викрили підпільний склад контрафактних цигарок.

    Теги: Національна поліція України кримінал алкоголь Київщина
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    На Київщині поліція вилучила понад 7 тис. л контрафактного алкоголю (фото, відео)