В Україні за рік відчутно подорожчали алкоголь та цигарки

Тютюнові вироби зросли в ціні майже на 20%

Протягом року з жовтня 2020 по жовтень 2021 року подорожчали всі види алкоголю та тютюнової продукції. Такі дані Держстату.

За рік подорожчали:

пиво вітчизняного виробництва в середньому на 7,2% (до 18,94 грн за 0,5 л);

горілка – на 1,8% (до 94,11 грн за 0,5 л);

вина столові – на 4,0% (до 69,61 грн за 0,75 л).

Сигарети з фільтром вітчизняних марок у жовтні цього року в середньому продавалися по 50,02 грн за пачку (20 шт.) — на 19,2% дорожче, ніж роком раніше, без фільтра – по 44,77 грн за пачку (дорожче на 18,8%).

Після зростання протягом семи місяців поспіль у жовтні інфляція почала знижуватися і становить 10,9% в річному вимірі.

Ціни в Україні зростають через імпортну інфляцію адже Україна залежить він цін на зовнішніх ринках.

Нагадаємо, Міністерство економіки України пропонує збільшити розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв.

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