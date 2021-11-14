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    В Україні за рік відчутно подорожчали алкоголь та цигарки

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    Із алкоголю найменше додала в ціна горілка, а найбільше &ndash; пиво - В Україні за рік відчутно подорожчали алкоголь та цигарки
    Із алкоголю найменше додала в ціна горілка, а найбільше – пиво
    Фото з відкритих джерел

    Тютюнові вироби зросли в ціні майже на 20%

    Протягом року з жовтня 2020 по жовтень 2021 року подорожчали всі види алкоголю та тютюнової продукції. Такі дані Держстату.

    За рік подорожчали:

    • пиво вітчизняного виробництва в середньому на 7,2% (до 18,94 грн за 0,5 л);
    • горілка – на 1,8% (до 94,11 грн за 0,5 л);
    • вина столові – на 4,0% (до 69,61 грн за 0,75 л).

    Сигарети з фільтром вітчизняних марок у жовтні цього року в середньому продавалися по 50,02 грн за пачку (20 шт.) — на 19,2% дорожче, ніж роком раніше, без фільтра – по 44,77 грн за пачку (дорожче на 18,8%).

    Після зростання протягом семи місяців поспіль у жовтні інфляція почала знижуватися і становить 10,9% в річному вимірі.

    Ціни в Україні зростають через імпортну інфляцію адже Україна залежить він цін на зовнішніх ринках.

    Нагадаємо, Міністерство економіки України пропонує збільшити розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв.

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    Теги: інфляція алкоголь ціни пиво
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    В Україні за рік відчутно подорожчали алкоголь та цигарки