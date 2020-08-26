Ув’язнений Київського СІЗО «замінував» суд



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Шевченківський районний суд Києва був «замінований» 21 серпня 2020 року Фото: Прокуратура Києва

У Київському СІЗО викрили псевдомінера

Прокуратурою міста Києва спільно з оперативним відділом державної установи «Київський слідчий ізолятор» викрито особу, яка 21 серпня 2020 року повідомила неправдиву інформацію про замінування будівлі Шевченківського районного суду Києва.

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

«Вказаною особою виявився ув’язнений, 1992 р.н., який з метою уникнути продовження відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, перебуваючи в зазначеному суді, з мобільного телефону здійснив телефонний дзвінок на лінію «102» та надав неправдиве повідомлення про замінування будівлі», - розповіли правоохоронці.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 259 КК України (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян).

Перевіряється його причетність до вчинення аналогічних злочинів.

Нагадаємо, нещодавно у Києві затримали громадянани Вірменії, підозрюваного у «замінуванні» посольств США і Туреччини. Йому повідомили про підозру.

Раніше оперативники затримали чоловіка, який «замінував» вулицю в центрі Києва.