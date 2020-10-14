Поліція завершила розслідування кримінальних проваджень щодо Тітушка



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Вадима Тітушка підозрюють у розбійному нападі на приватний будинок у Київській області, а також у заволодінні транспортним засобом

Поліція завершила розслідування у двох кримінальних провадженнях, де фігурував Вадим Тітушко, та об’єднала їх в одне

Поліція завершила досудове слідство щодо Вадима Тітушка, якому інкримінують незаконне заволодіння транспортним засобом і вчинення розбою на Київщині.

Про це у коментарі «Укрінформу» повідомив заступник директора департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Ярослав Тракало.

«Поліція завершила розслідування у двох кримінальних провадженнях (де фігурував Тітушко – ред.), об’єднала їх в одне та надіслала до суду. Всю роботу поліцейську ми вже зробили, тепер – суд має розглянути справу по суті», – сказав Тракало.

За його словами, цю справу надіслали до суду ще минулого місяця.

Зазначимо, 27 серпня 2018 року тодішній заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін поінформував, що Вадима Тітушка, ім'я якого символізує провокаторів-маргіналів під час Революції Гідності, оголосили у розшук за скоєння тяжких злочинів на Київщині, зокрема, здійснення розбійних нападів у складі ОЗГ з метою пограбування.

У серпні цього року стало відомо, що Тітушко знайшовся: антимайданівець перебуває під домашнім арештом.

Тітушко прославився у 2013 році, коли під час акції «Вставай, Україно!» напав на журналістів Ольгу Сніцарчук та Влада Соделя. Після того «тітушками» почали називати чоловіків спортивної статури, які беруть участь у мітингах за гроші, або ж — агресивно заважають їхньому проведенню. Ці люди стали одним із антисимволів Євромайдану.

Із серпня 2018 Тітушка підозрюють у розбійному нападі на приватний будинок у Київській області, а також у заволодінні транспортним засобом