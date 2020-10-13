Поліція ліквідувала міжрегіональний канал постачання наркотиків поштою



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Зловмисник намагався переслати у корпусі DVD-програвача два пакунки із амфетаміном

Дилер збував наркотики за допомогою однієї з фірм експрес-доставки

Поліцейські Миронівського відділу поліції викрили протиправну діяльність наркодилера. Ним виявився 51-річний житель Черкащини.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Встановлено, що дилер облаштував нарколаболаторію з виготовлення психотропних речовин у приміщенні гуртожитку, де тимчасово проживав.

Збував чоловік наркотики за допомогою однієї з фірм експрес-доставки. Зокрема, зловмисник намагався переслати у корпусі DVD-програвача два пакунки із амфетаміном.

Гроші «за замовлений товар» він отримував на банківську картку та покроково координував дії отримувачів.

Так, за місцем проживання наркозбувача поліція провела обшук, де вилучила лабораторне обладнання для виготовлення амфетаміну: колби різного розміру , хімічні розчинники та кислоти, терези, залишки готової наркотичної речовини та інше приладдя. Також вилучено пакунки з амфетаміном вагою понад 200 г.

Наркотики та речові докази направлено на проведення експертиз.

Зловмисника поліція затримала у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України – санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, та за ст. 313 (Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням) Кримінального кодексу України.