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    Іноземець обчистив приватний будинок у Києві (фото)

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    Грабіжник пробрався в будинок, пошкодивши віконну решітку - Іноземець обчистив приватний будинок у Києві (фото)
    Грабіжник пробрався в будинок, пошкодивши віконну решітку

    У пограбуванні підозрюється молодик, який нещодавно повернувся з в’язниці

    До столичної поліції надійшло повідомлення про крадіжку з приватного будинку на вулиці Синьоозерній. Для документування злочину за вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Під час огляду місця події правоохоронці встановили, що невідомий, скориставшись відсутністю господарів, пошкодив віконну решітку та проник у будинок, звідки викрав ювелірні вироби та комп’ютерну техніку.

    «У ході проведення оперативно-розшукових заходів ми одразу розпочали відпрацювання осіб, які нещодавно звільнились з місць позбавлення волі та проживають неподалік від місця скоєння злочину. Згодом ми встановили, що до крадіжки причетний 34-річний громадянин іншої держави, який нещодавно повернувся з в’язниці, де відбував покарання за крадіжки та грабунки», - розповів начальник відділення поліції Подільського управління поліції Віктор Шамрай.

    Слідчі затримали фігуранта в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло) Кримінального кодексу України.

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    Іноземець обчистив приватний будинок у Києві (фото)
    Іноземець обчистив приватний будинок у Києві (фото)
    Іноземець обчистив приватний будинок у Києві (фото)

    На час досудового розслідування зловмисник перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом. За скоєне йому загрожує до шести років позбавлення волі.

    Національна поліція України Київ кримінал пограбування розслідування будинок злочин злочинець
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