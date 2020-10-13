Іноземець обчистив приватний будинок у Києві (фото)



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Грабіжник пробрався в будинок, пошкодивши віконну решітку

У пограбуванні підозрюється молодик, який нещодавно повернувся з в’язниці

До столичної поліції надійшло повідомлення про крадіжку з приватного будинку на вулиці Синьоозерній. Для документування злочину за вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Під час огляду місця події правоохоронці встановили, що невідомий, скориставшись відсутністю господарів, пошкодив віконну решітку та проник у будинок, звідки викрав ювелірні вироби та комп’ютерну техніку.

«У ході проведення оперативно-розшукових заходів ми одразу розпочали відпрацювання осіб, які нещодавно звільнились з місць позбавлення волі та проживають неподалік від місця скоєння злочину. Згодом ми встановили, що до крадіжки причетний 34-річний громадянин іншої держави, який нещодавно повернувся з в’язниці, де відбував покарання за крадіжки та грабунки», - розповів начальник відділення поліції Подільського управління поліції Віктор Шамрай.

Слідчі затримали фігуранта в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло) Кримінального кодексу України.

На час досудового розслідування зловмисник перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом. За скоєне йому загрожує до шести років позбавлення волі.