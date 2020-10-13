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    Поліція Київщини затримала викрадача автівки

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    Затриманий 29-річний уродженець Львівщини вже мав проблеми із законом&nbsp; - Поліція Київщини затримала викрадача автівки
    Затриманий 29-річний уродженець Львівщини вже мав проблеми із законом 

    Зловмисник викрав автомобіль Skoda Octavia та дві каністри з паливом

    Працівники Білоцерківського відділу поліції спільно з житомирськими колегами затримали 29-річного уродженця Львівщини, який викрав автомобіль на Київщині.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    «На спецлінію 102 надійшло повідомлення про зникнення автомобіля Skoda Octavia у місті Узин. Також заявник повідомив, що зникли ключі від авто та дві каністри з паливом. Працівники поліції визначили особу, причетну до скоєння злочину, – цей чоловік проводив ремонтні роботи у квартирі власника автомобіля. Також поліцейські одразу розпочали проводити першочергові заходи щодо розшуку викраденої автівки», – розповіли правоохоронці.

    Вже невдовзі наряд групи реагування патрульної поліції помітив автомобіль, який підпадав під орієнтування, поліцейські наздогнали його і змусили водія зупинитися.

    Затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Як з’ясувалось, затриманий вже мав проблеми із законом і відбував покарання за скоєння пограбувань.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

    Чолов’язі повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.

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