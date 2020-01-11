Співачку Маruv пограбували в центрі Києва



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Українську співачку Maruv вкотре обікрали у столиці

З машини співачки вкрали сумку з документами і новорічними подарунками

Українську співачку Maruv (Анна Корсун) обікрали в центрі Києва ввечері в суботу, 11 січня. Про це зірка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

За словами співачки, у неї з машини вкрали сумку з документами і новорічними подарунками.

Маruv закликала повідомити їй, якщо хтось із тих, що проглянули історію був ввечері в районі вулиці Богдана Хмельницького і був свідком події.

«Якщо ви були в цьому районі, і бачили, як хтось біжить з чорною сумкою «під крокодила» – напишіть мені в директ, або краще - моєму директору. Може ви бачили, куди люди побігли. Там були всі мої документи», - попросила співачка.

Нагадаємо, в кінці березня 2019 року Maruv повідомила, що стала жертвою грабіжників в «Борисполі». У неї вкрали прикраси та розтрощили її валізу.

У квітні того ж року Maruv знову обікрали в аеропорту «Бориспіль».