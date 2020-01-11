  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Співачку Маruv пограбували в центрі Києва

    • Розсилка
    Українську співачку Maruv вкотре обікрали у столиці - Співачку Маruv пограбували в центрі Києва
    Українську співачку Maruv вкотре обікрали у столиці

    З машини співачки вкрали сумку з документами і новорічними подарунками

    Українську співачку Maruv (Анна Корсун) обікрали в центрі Києва ввечері в суботу, 11 січня. Про це зірка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

    За словами співачки, у неї з машини вкрали сумку з документами і новорічними подарунками.

    Маruv закликала повідомити їй, якщо хтось із тих, що проглянули історію був ввечері в районі вулиці Богдана Хмельницького і був свідком події.

    «Якщо ви були в цьому районі, і бачили, як хтось біжить з чорною сумкою «під крокодила» – напишіть мені в директ, або краще - моєму директору. Може ви бачили, куди люди побігли. Там були всі мої документи», - попросила співачка.

    Нагадаємо, в кінці березня 2019 року Maruv повідомила, що стала жертвою грабіжників в «Борисполі». У неї вкрали прикраси та розтрощили її валізу.

    У квітні того ж року Maruv знову обікрали в аеропорту «Бориспіль». 

    Київ кримінал документи пограбування автомобіль співачка Maruv
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ