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    В аеропорту «Бориспіль» пограбували співачку Maruv

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    В аеропорту «Бориспіль» пограбували співачку Maruv

    У Maruv вкрали прикраси та розтрощили її валізу

    Скандальна співачка Maruv, яка відмовилася представляти Україну на Євробаченні-2019, стала жертвою грабіжників в одному з найбільших аеропортів України.

    У неї вкрали прикраси та розтрощили її валізу.

    Про це Maruv повідомила на своїй сторінці в Instagram.

    Співачка в тимчасових історіях розповіла, що вона постраждала в Міжнародному аеропорту «Бориспіль» від рук зловмисників.

    Співачка поверталася з Тель-Авіва, де напередодні давала концерт. За її словами, грабіжники розтрощили її багаж, на який вона чекала після виходу з літака. Вона зазначила, що в списку вкрадених речей є лише біжутерія. На її думку, грабіжники подумали, що це діаманти і золото, оскільки всі аксесуари зникли.

    Maruv порекомендувала своїм шанувальникам пильніше пакувати свій багаж, щоб не бути пограбованими, як вона.

    Нагадаємо, «Євробачення-2019» пройде з 14 по 18 травня в Тель-Авіві. В цьому році Україна не буде брати участь у конкурсі.

    Переможцем Національного відбору на цьогорічне Євробачення стала співачка Maruv, якій Суспільний мовник, як і робить це щороку, запропонував укласти договір для представлення України на пісенному конкурсі. Однак після проведених перемовин Maruv відмовилася підписувати договір.

    Гурти Freedom Jazz та Kazka також відмовилися від участі в Євробаченні-2019.

    Аеропорт Бориспіль МАУ аеропорт грабіжники співачка Maruv
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