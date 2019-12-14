Повернулась до Києва, щоб розказати, як тут небезпечно. Повалій дала скандальне інтерв'ю



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Співачка Таїсія Повалій у 2007 році стала радником Віктора Януковича. У 2012-му посіла друге місце у виборчому списку Партії регіонів. У розпал бойових дій на Донбасі, 17 вересня 2014 року відвідала Держдуму Росії

Хотіла провести сольник до 55-річчя, але каже, що боїться за безпеку своїх прихильників у Києві

Народна артистка України, соратниця експрезидента Януковича Таїсія Повалій поскаржилася, що була змушена скасувати свої плани провести ювілейний концерт у столиці України.

Артистка хотіла присвятити сольник своєму 55-річчю, але згодом оголосила, що він не відбудеться.

За словами Повалій, вона начебто перейнялася безпекою своїх прихильників, оскільки вже навіть афіша у соцмережі спровокувала масову критику. «Еще не время», – робить висновок співачка, яка слідом за Януковичем перебралась до Росії, в інтерв’ю каналу «Інтер».

Продюсер та чоловік Повалій додає, шо не розуміє, чому громадянці України і Народній артистці не дали змоги виступити на Батьківщині. На підтримку одіозної артистки також виступили її російські колеги: Філіп Кіркоров, Микола Басков та Валерій Меладзе. Суть їх слів можна звести з цитату Баскова: «История нас рассудит».

Таїсія Повалій. Кадр з інтерв'ю до 55-річчя

Повалій також з подачі журналіста телеканалу пожаліла загиблих у Другій світовій війні, але жодним словом не обмовилась про тисячі українців, які полягли у нинішній війні, розпаленій Росією.

Нагадаємо, Повалій виступає тепер на державних заходах країни-агресора. За даними ООН війна на Сході України забрала життя понад 13 тис. осіб.

Як повідомлялося, концерт Повалій в Києві скасували.