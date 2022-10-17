Полювання на «Шахіда». Арестович зізнався, що «теж хотів стрельнути»

Росія сьогодні завдала удару по Києву іранськими дронами-камікадзе. Частину з них вдалося збити

Радник офісу президента Олексій Арестович поділився враженнями щодо ранкової атаки іранських дронів-камікадзе Shahed-136. Він зазначив, що і сам хотів узяти участь у «полюванні» на іранські дрони, однак не встиг.

«Напрочуд самотній, повільний і сумний вигляд має «Шахід» у сяючому київському небі. Хіба що дробна автоматна стрілянина додає його прольоту деяку непересічну різноманітність. Я теж хотів стрельнути, але не встиг», – написав Арестович у Facebook.

Водночас користувачі соцмереж поширюють фото одного з жителів Києва, який з балкона багатоповерхівки намагався поцілити з рушниці дрон.

Зазначимо, раніше у мережі з'явилося відео збиття одного з дронів на Київщині.

Також міський голова Віталій Кличко показав уламок одного з дронів-камікадзе, які сьогодні зранку атакували Київ.

Нагадаємо, 17 жовтня на світанку у Києві прогриміли потужні вибухи.

Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. У результаті атаки дронами у Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків.

Також підтверджено влучання по житловому будинку в Шевченківському районі. Наразі інформація про постраждалих уточнюється.

Як відомо, триває 236 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.