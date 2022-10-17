Атака на Київщину: з’явилося відео збиття дрона

Уламок одного з дронів-камікадзе, який сьогодні вранці атакував столицю

Ворог просто зараз продовжує атакувати Київ безпілотниками

У Київській області працюють сили протиповітряної оборони. Місцевих жителів закликають перебувати в укриттях. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олексій Кулеба.

«В області працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях до закінчення тривоги», – йдеться в повідомленні.

Частину дронів вже збили. Момент збиття зафільмували місцеви жителі.

Нагадаємо, 17 жовтня на світанку у Києві прогриміли потужні вибухи.

Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. У результаті атаки дронами у Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків.

Як відомо, триває 236 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.