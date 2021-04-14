Помер видатний скульптор, автор пам’ятника Грушевському в Києві

Володимир Чепелик є автором творів, які зберігаються в музейних та приватних колекціях України і зарубіжних держав

Володимир Чепелик помер на 76 році життя

13 квітня помер відомий український скульптор, педагог, професор Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, народний художник України, почесний громадянин Києва, голова Національної спілки художників України Володимир Чепелик. Про це повідомляє Департамент культури КМДА.

Володимир Чепелик помер 13 квітня 2021 року

Творчий доробок митця був представлений як на вітчизняних, так і на міжнародних виставках. Його твори зберігаються в музейних та приватних колекціях України і зарубіжних держав.

Чепелик активно займався підготовкою й вихованням скульпторів у Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури як професор і керівник навчально-творчої майстерні.

Чепелик є скульптором пам'ятника Михайлу Грушевському, який розташований в Києві на розі вулиці Володимирської і бульвару Тараса Шевченка.

Також Чепелик є автором пам'ятника видатному актору Миколі Яковченку в Києві.

Пам'ятник Миколі Яковченку в Києві. Фото з відкритих джерел

Володимир Чепелик народився 17 жовтня 1945 року в Києві.

Митець був головою Національної спілки художників України понад 30 років.

За роки професійної діяльності отримав чимало відзнак та нагород: почесна грамота Кабінету міністрів України (1998), лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (2000), золота медаль Академії мистецтв України (2005), почесна грамота Верховної Ради України (2005), орден «За заслуги» І (2007), ІІ (2004) і III (1998) ступенів, орден князя Ярослава Мудрого V ступеня (2011), орден князя Ярослава Мудрого IV ступеня (2016) та ін.