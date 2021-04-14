Помер видатний скульптор, автор пам’ятника Грушевському в Києві
Володимир Чепелик помер на 76 році життя
13 квітня помер відомий український скульптор, педагог, професор Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, народний художник України, почесний громадянин Києва, голова Національної спілки художників України Володимир Чепелик. Про це повідомляє Департамент культури КМДА.
Творчий доробок митця був представлений як на вітчизняних, так і на міжнародних виставках. Його твори зберігаються в музейних та приватних колекціях України і зарубіжних держав.
Чепелик активно займався підготовкою й вихованням скульпторів у Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури як професор і керівник навчально-творчої майстерні.
Чепелик є скульптором пам'ятника Михайлу Грушевському, який розташований в Києві на розі вулиці Володимирської і бульвару Тараса Шевченка.
Також Чепелик є автором пам'ятника видатному актору Миколі Яковченку в Києві.