  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Поминальні дні у Києві: як буде організовано роботу транспорту (схеми)

    • Розсилка
    Поминальні дні у Києві: як буде організовано роботу транспорту (схеми)

    Організовано додаткові спеціальні автобусні маршрути до кладовищ

    Для перевезення пасажирів під час проведення поминальних днів 5, 6, 7, 8 та 9 травня КП «Київпастранс» організовує додаткові спеціальні автобусні маршрути та збільшує кількість рухомого складу на існуючих маршрутах звичайного режиму руху, які забезпечують перевезення пасажирів до міських кладовищ. Про це повідомили у КП «Київпастранс».

    Нагадаємо, що 5 також травня заборонять паркування автотранспорту на вул. Електротехнічній, заїзд транспорту на вулицю Крайню (на ділянці від вулиці Братиславської до вулиці Сержа Лифаря) та проїзд транспорту на вулиці Кубанської України – на ділянці від вулиці Кіото до вулиці Миколи Матеюка. При цьому рух маршрутного громадського транспорту на цій ділянці зберігатиметься.

    5 травня

    Північне кладовище

    Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

    Приміське сполучення

    № 258 – станція метро «Лісова» – Північне кладовище

    Трамвайні маршрути:

    № 8 – станція метро «Позняки» – станція метро «Лісова»

    № 28 – вул. Милославська – станція метро «Лісова»

    № 29 – зупинка «Червоний хутір» – станція метро «Лісова»

    № 32 – ДВРЗ – станція метро «Лісова»

    № 35 – вул. Сержа Лифаря – станція метро «Лісова»

    1_03.

    Південне кладовище

    Автобусні маршрути:

    Приміське сполучення

    № 740 (дод.) – Одеська площа – Південне кладовище

    Тролейбусні маршрути:

    № 11 – Музей архітектури – вул. Маршальська

    № 12 – вул. Смолича – Залізничний вокзал

    № 43 – Кібцентр – Дарницька площа

    № 45 – станція метро «Виставковий центр» – станція метро «Васильківська»

    2_05.

    Лісове кладовище

    Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

    № 63 – станція метро «Червоний хутір» – Лісовий масив

    № 77 – вул. Курнатовського – Лісове кладовище

    № 81 – станція метро «Лісова» – Лісовий масив

    № 101 – станція метро «Почайна» – вул. Милославська

    № 121 (дод.) – станція метро «Почайна» – Лісове кладовище

    № 122 (дод.) – станція метро «Оболонь» – Лісове кладовище

    № 124 (дод.) – станція метро «Чернігівська» – Лісове кладовище

    № 125 (дод.) – універсам «Позняки» – Лісове кладовище

    Тролейбусні маршрути:

    № 25 – просп. Свободи – станція метро «Почайна»

    № 30 – вул. Милославська – Кадетський гай

    № 30К – вул. Милославська – вул. Дегтярівська

    № 37 – станція метро «Лісова» – вул. Милославська

    № 37А – станція метро «Лісова» – Поліклініка

    Трамвайні маршрути:

    № 5 – вул. Сержа Лифаря – «Троєщина -2»

    № 22 – б-р Перова – ЗЗБК

    № 28 – вул. Милославська – станція метро «Лісова»

    № 33 – вул. Сержа Лифаря – ДВРЗ

    № 35 – вул. Сержа Лифаря – станція метро «Лісова»

    3_03.

    4_03.

    5_07.

    6_07.

    Державний історико- меморіальний Лук’янівський заповідник

    Тролейбусні маршрути:

    № 16 – вул. Щусєва – Майдан Незалежності

    № 19 – площа Космонавтів – вул. Ольжича

    № 23 – вул. Туполєва – Лук’янівська площа

    № 23К – вул. Туполєва – станція метро «Дорогожичі»

    Солом’янське кладовище

    Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

    № 69 – станція метро «Палац спорту» – вул. Литвиненко-Вольгемут

    № 119 – вул. Смолича – Контрактова площа

    Тролейбусні маршрути:

    № 3 – Залізничний масив – Палац спорту

    № 8 – вул. Смілянська – площа Льва Толстого

    № 9 – Аеропорт – площа Льва Толстого

    № 17 – площа Космонавтів – площа Льва Толстого

    № 19 – площа Космонавтів – вул. Ольжича

    № 19-Д – Кадетський гай –вул. Іллєнка

    № 40 – вул. Кадетський гай – станція метро «Палац спорту»

    Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі:

    № 220 – вул. Тростянецька – вул. Медова

    Пуща-Водицьке кладовище

    Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

    № 30 – станція метро «Академмістечко» – санаторій «Лісова поляна»

    Трамвайні маршрути:

    № 12 – с. Пуща-Водиця – Контрактова площа

    № 17 –с. Пуща-Водиця – вул. Йорданська

    № 19 – Контрактова площа – площа Тараса Шевченка

    Корчуватське кладовище

    Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

    № 20 – станція метро «Льва Толстого»–Овочева база житлового масиву Корчувате.

    Святошинське кладовище

    Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

    № 23 – вул. Симиренка – вул. Салютна

    № 56 – станція метро «Виставковий центр» – станція метро «Академмістечко»

    Тролейбусні маршрути:

    № 39 – вул. Чорнобильська – просп. Леся Курбаса.

    Братське та Михайлівське кладовища

    Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

    № 9 – вул. Булгакова – станція метро «Лук’янівська»

    Трамвайні маршрути:

    № 1 – Михайлівська Борщагівка – вул. Старовокзальна

    Мишоловське кладовище

    Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

    № 52 – станція метро «Либідська» – вул. Закарпатська

    Чапаєвське кладовище

    Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

    № 43 – станція метро «Видубичі» – с. Козин

    Пирогівське кладовище

    Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

    № 27 – станція метро «Либідська» – с. Пирогів

    Совське кладовище

    Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

    № 19 – вул. Ізюмська – станція метро «Васильківська»

    № 19К – вул. Ізюмська – Совське кладовище

    8_05.

    Міське кладовище

    Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

    № 14 – станція метро «Нивки» – Лісорозсадник

    № 32 – станція метро «Нивки» – Мінський масив

    № 90 – вул. Григоровича-Барського – пл.Валерія Марченка

    № 90К – станція метро «Святошин» – пл.Валерія Марченка

    Тролейбусні маршрути:

    №16 - вул.Туполєва - Майдан Незалежності

    № 23 – вул. Туполєва – Лук’янівська площа

    № 23К – вул. Туполєва – станція метро «Дорогожичі»

    № 5 – вул. Білицька – площа Льва Толстого

    № 26 – просп. Свободи – станція метро «Нивки»

    Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі:

    № 166 – станція метро «Лук’янівська» – Міське кладовище

    9_02.

    Байкове кладовище

    Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

    № 5 – вул. Ізюмська – Центральний залізничний вокзал

    № 5-К – вул. Байкова – вул. Ізюмська

    № 12 – вул. Ізюмська – Південний залізничний вокзал

    №12К - вул. Ізюмська - Тубінститут

    Тролейбусні маршрути:

    № 1 – вул. Маршальська – вул. Жилянська

    № 12 – вул. Юрія Смолича – Залізничний вокзал

    № 40 –Кадетський гай – станція метро «Палац спорту»

    № 42Д – залізнична платформа "Київ-Волинський" – станція метро «Либідська»

    № 50 – вул. Милославська – станція метро «Либідська»

    Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі:

    № 220 – вул. Тростянецька – вул. Медова

    10.

    11.

    6 травня

    Дарницьке та Позняківське кладовища

    Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

    № 17 – станція метро «Харківська» – вул. Драгоманова

    № 18 – станція метро «Харківська» – Харківське шосе

    № 42 – вул. Шептицького – вул. Чавдар

    № 45 – просп. Григоренка – станція метро «Дарниця»

    № 51 – станція метро «Либідська» – станція метро «Червоний хутір»

    № 63 – станція метро «Червоний хутір» – масив «Лісовий»

    № 115 – Контрактова площа – залізничний вокзал «Дарниця»

    Трамвайні маршрути:

    № 8 – станція метро «Позняки» – станція метро «Лісова»

    № 22 – б-р Перова – ЗЗБК

    № 29 – Червоний хутір – станція метро «Лісова»

    Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі:

    № 516 – станція метро «Червоний Хутір» – ринок «Лісовий»

    Звіринецьке кладовище

    Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

    № 62К – вул. Звіринецька – станція метро «Печерська»

    Тролейбусні маршрути:

    № 43 – Кібцентр – Дарницька площа

    № 50 – вул. Милославська – станція метро «Либідська»

    Бортничанське кладовище

    Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

    № 104 – станція метро «Харківська» – с. Бортничі

    Вигурівське та Троєщанське кладовища

    Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

    № 6 – вул. Сосюри – Автостоянка(с.Троєщина)

    Жулянське кладовище

    Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

    № 75 – станція метро «Виставковий центр» – вул. Московська (с. Жуляни)

    № 78 – станція метро «Васильківська» – Севастопольська площа

    Біличанське кладовище

    Автобусні маршрути:

    № 97 – станція метро «Святошин» – масив Новобіличі (ринок)

    № 97-К – станція метро «Васильківська» – масив Новобіличі (ринок)

    Куренівське кладовище

    Тролейбусні маршрути:

    № 6 – Мінський масив – Майдан Незалежності

    № 18 – вул. Сошенка – Майдан Незалежності

    № 25 – просп. Свободи – станція метро «Почайна»

    № 28 – просп. Свободи – станція метро «Лук’янівська»

    № 33 – Мінський масив – Південний залізничний вокзал

    7 травня

    Биківнянське кладовище

    Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

    № 11 – станція метро «Лісова» – Радіоцентр (с. Биківня)

    Байкове кладовище

    Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

    № 5 – вул. Ізюмська – Центральний залізничний вокзал

    № 5-К – вул. Ізюмська – вул. Байкова

    № 12 – вул. Ізюмська - Південний залізничний вокзал

    № 20 – станція метро «Льва Толстого» –овочева база «Корчувате»

    № 29 – вул. Байкова – станція метро «Печерська»

    № 29К – вул. Байкова – Володимирський ринок

    12_02.

    13.

    Тролейбусні маршрути:

    № 1 – вул. Маршальська – вул. Жилянська

    № 12 – вул. Смолича - Залізничний вокзал

    № 40 – Кадетський гай – станція метро «Палац спорту»

    № 40-К – Кадетський гай – вул. Жилянська

    № 42Д– станція метро «Либідська» - Залізнична платформа "Київ-Волинський"

    № 50 – вул. Милославська – станція метро «Либідська»

    Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі:

    № 220 – вул. Тростянецька – вул. Медова

    № 457 – станція метро «Либідська» – вул. Грабовського

    8 травня

    Міське кладовище

    Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

    № 14 – станція метро «Нивки» – Лісорозсадник

    № 14е – станція метро «Нивки» – Міське кладовище

    № 32 – станція метро «Нивки» – Мінський масив

    № 90 – вул. Григоровича-Барського – пл.Валерія Марченка                          

    № 90К – станція метро «Святошин» – пл. Валерія Марченка

    Тролейбусні маршрути:

    № 5 – вул. Білицька – площа Льва Толстого

    №16 – вул.Туполєва - Майдан Незалежності

    № 23 – вул. Туполєва – Лук’янівська площа

    № 23К – вул. Туполєва – станція метро «Дорогожичі»

    № 25 – просп. Свободи – станція метро «Почайна»

    № 26 – просп. Свободи – станція метро «Нивки»

    № 35 – вул. Івашкевича – станція метро «Дорогожичі»

    Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі:

    № 166 – станція метро «Лук’янівська» – Міське кладовище

    № 182 – проспект Свободи – станція метро «Нивки»

    14.

    9 травня

    Військове кладовище

    Тролейбусні маршрути:

    № 16 – вул. Щусєва – Майдан Незалежності

    № 19 – площа Космонавтів – вул. Ольжича

    № 23 – вул. Туполєва – Лук’янівська площа

    № 30 - вул. Милославська - Кадетський Гай

    Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі:

    № 166 – станція метро «Лук’янівська» – Міське кладовище

    № 155 – станція метро «Почайна» – Кільцева дорога

    Вартість проїзду до міських кладовищ в поминальні дні становитиме 8 грн.

    Читайте також
    Київ громадський транспорт кияни Київпастранс цвинтар
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ