Поминальні дні у Києві: як буде організовано роботу транспорту (схеми)



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Організовано додаткові спеціальні автобусні маршрути до кладовищ

Для перевезення пасажирів під час проведення поминальних днів 5, 6, 7, 8 та 9 травня КП «Київпастранс» організовує додаткові спеціальні автобусні маршрути та збільшує кількість рухомого складу на існуючих маршрутах звичайного режиму руху, які забезпечують перевезення пасажирів до міських кладовищ. Про це повідомили у

Нагадаємо, що 5 також травня заборонять паркування автотранспорту на вул. Електротехнічній, заїзд транспорту на вулицю Крайню (на ділянці від вулиці Братиславської до вулиці Сержа Лифаря) та проїзд транспорту на вулиці Кубанської України – на ділянці від вулиці Кіото до вулиці Миколи Матеюка. При цьому рух маршрутного громадського транспорту на цій ділянці зберігатиметься.

5 травня

Північне кладовище

Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

Приміське сполучення

№ 258 – станція метро «Лісова» – Північне кладовище

Трамвайні маршрути:

№ 8 – станція метро «Позняки» – станція метро «Лісова»

№ 28 – вул. Милославська – станція метро «Лісова»

№ 29 – зупинка «Червоний хутір» – станція метро «Лісова»

№ 32 – ДВРЗ – станція метро «Лісова»

№ 35 – вул. Сержа Лифаря – станція метро «Лісова»

Південне кладовище

Автобусні маршрути:

Приміське сполучення

№ 740 (дод.) – Одеська площа – Південне кладовище

Тролейбусні маршрути:

№ 11 – Музей архітектури – вул. Маршальська

№ 12 – вул. Смолича – Залізничний вокзал

№ 43 – Кібцентр – Дарницька площа

№ 45 – станція метро «Виставковий центр» – станція метро «Васильківська»

Лісове кладовище

Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

№ 63 – станція метро «Червоний хутір» – Лісовий масив

№ 77 – вул. Курнатовського – Лісове кладовище

№ 81 – станція метро «Лісова» – Лісовий масив

№ 101 – станція метро «Почайна» – вул. Милославська

№ 121 (дод.) – станція метро «Почайна» – Лісове кладовище

№ 122 (дод.) – станція метро «Оболонь» – Лісове кладовище

№ 124 (дод.) – станція метро «Чернігівська» – Лісове кладовище

№ 125 (дод.) – універсам «Позняки» – Лісове кладовище

Тролейбусні маршрути:

№ 25 – просп. Свободи – станція метро «Почайна»

№ 30 – вул. Милославська – Кадетський гай

№ 30К – вул. Милославська – вул. Дегтярівська

№ 37 – станція метро «Лісова» – вул. Милославська

№ 37А – станція метро «Лісова» – Поліклініка

Трамвайні маршрути:

№ 5 – вул. Сержа Лифаря – «Троєщина -2»

№ 22 – б-р Перова – ЗЗБК

№ 28 – вул. Милославська – станція метро «Лісова»

№ 33 – вул. Сержа Лифаря – ДВРЗ

№ 35 – вул. Сержа Лифаря – станція метро «Лісова»

Державний історико- меморіальний Лук’янівський заповідник

Тролейбусні маршрути:

№ 16 – вул. Щусєва – Майдан Незалежності

№ 19 – площа Космонавтів – вул. Ольжича

№ 23 – вул. Туполєва – Лук’янівська площа

№ 23К – вул. Туполєва – станція метро «Дорогожичі»

Солом’янське кладовище

Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

№ 69 – станція метро «Палац спорту» – вул. Литвиненко-Вольгемут

№ 119 – вул. Смолича – Контрактова площа

Тролейбусні маршрути:

№ 3 – Залізничний масив – Палац спорту

№ 8 – вул. Смілянська – площа Льва Толстого

№ 9 – Аеропорт – площа Льва Толстого

№ 17 – площа Космонавтів – площа Льва Толстого

№ 19 – площа Космонавтів – вул. Ольжича

№ 19-Д – Кадетський гай –вул. Іллєнка

№ 40 – вул. Кадетський гай – станція метро «Палац спорту»

Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі:

№ 220 – вул. Тростянецька – вул. Медова

Пуща-Водицьке кладовище

Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

№ 30 – станція метро «Академмістечко» – санаторій «Лісова поляна»

Трамвайні маршрути:

№ 12 – с. Пуща-Водиця – Контрактова площа

№ 17 –с. Пуща-Водиця – вул. Йорданська

№ 19 – Контрактова площа – площа Тараса Шевченка

Корчуватське кладовище

Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

№ 20 – станція метро «Льва Толстого»–Овочева база житлового масиву Корчувате.

Святошинське кладовище

Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

№ 23 – вул. Симиренка – вул. Салютна

№ 56 – станція метро «Виставковий центр» – станція метро «Академмістечко»

Тролейбусні маршрути:

№ 39 – вул. Чорнобильська – просп. Леся Курбаса.

Братське та Михайлівське кладовища

Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

№ 9 – вул. Булгакова – станція метро «Лук’янівська»

Трамвайні маршрути:

№ 1 – Михайлівська Борщагівка – вул. Старовокзальна

Мишоловське кладовище

Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

№ 52 – станція метро «Либідська» – вул. Закарпатська

Чапаєвське кладовище

Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

№ 43 – станція метро «Видубичі» – с. Козин

Пирогівське кладовище

Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

№ 27 – станція метро «Либідська» – с. Пирогів

Совське кладовище

Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

№ 19 – вул. Ізюмська – станція метро «Васильківська»

№ 19К – вул. Ізюмська – Совське кладовище

Міське кладовище

Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

№ 14 – станція метро «Нивки» – Лісорозсадник

№ 32 – станція метро «Нивки» – Мінський масив

№ 90 – вул. Григоровича-Барського – пл.Валерія Марченка

№ 90К – станція метро «Святошин» – пл.Валерія Марченка

Тролейбусні маршрути:

№16 - вул.Туполєва - Майдан Незалежності

№ 23 – вул. Туполєва – Лук’янівська площа

№ 23К – вул. Туполєва – станція метро «Дорогожичі»

№ 5 – вул. Білицька – площа Льва Толстого

№ 26 – просп. Свободи – станція метро «Нивки»

Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі:

№ 166 – станція метро «Лук’янівська» – Міське кладовище

Байкове кладовище

Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

№ 5 – вул. Ізюмська – Центральний залізничний вокзал

№ 5-К – вул. Байкова – вул. Ізюмська

№ 12 – вул. Ізюмська – Південний залізничний вокзал

№12К - вул. Ізюмська - Тубінститут

Тролейбусні маршрути:

№ 1 – вул. Маршальська – вул. Жилянська

№ 12 – вул. Юрія Смолича – Залізничний вокзал

№ 40 –Кадетський гай – станція метро «Палац спорту»

№ 42Д – залізнична платформа "Київ-Волинський" – станція метро «Либідська»

№ 50 – вул. Милославська – станція метро «Либідська»

Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі:

№ 220 – вул. Тростянецька – вул. Медова

6 травня

Дарницьке та Позняківське кладовища

Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

№ 17 – станція метро «Харківська» – вул. Драгоманова

№ 18 – станція метро «Харківська» – Харківське шосе

№ 42 – вул. Шептицького – вул. Чавдар

№ 45 – просп. Григоренка – станція метро «Дарниця»

№ 51 – станція метро «Либідська» – станція метро «Червоний хутір»

№ 63 – станція метро «Червоний хутір» – масив «Лісовий»

№ 115 – Контрактова площа – залізничний вокзал «Дарниця»

Трамвайні маршрути:

№ 8 – станція метро «Позняки» – станція метро «Лісова»

№ 22 – б-р Перова – ЗЗБК

№ 29 – Червоний хутір – станція метро «Лісова»

Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі:

№ 516 – станція метро «Червоний Хутір» – ринок «Лісовий»

Звіринецьке кладовище

Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

№ 62К – вул. Звіринецька – станція метро «Печерська»

Тролейбусні маршрути:

№ 43 – Кібцентр – Дарницька площа

№ 50 – вул. Милославська – станція метро «Либідська»

Бортничанське кладовище

Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

№ 104 – станція метро «Харківська» – с. Бортничі

Вигурівське та Троєщанське кладовища

Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

№ 6 – вул. Сосюри – Автостоянка(с.Троєщина)

Жулянське кладовище

Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

№ 75 – станція метро «Виставковий центр» – вул. Московська (с. Жуляни)

№ 78 – станція метро «Васильківська» – Севастопольська площа

Біличанське кладовище

Автобусні маршрути:

№ 97 – станція метро «Святошин» – масив Новобіличі (ринок)

№ 97-К – станція метро «Васильківська» – масив Новобіличі (ринок)

Куренівське кладовище

Тролейбусні маршрути:

№ 6 – Мінський масив – Майдан Незалежності

№ 18 – вул. Сошенка – Майдан Незалежності

№ 25 – просп. Свободи – станція метро «Почайна»

№ 28 – просп. Свободи – станція метро «Лук’янівська»

№ 33 – Мінський масив – Південний залізничний вокзал

7 травня

Биківнянське кладовище

Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

№ 11 – станція метро «Лісова» – Радіоцентр (с. Биківня)

Байкове кладовище

Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

№ 5 – вул. Ізюмська – Центральний залізничний вокзал

№ 5-К – вул. Ізюмська – вул. Байкова

№ 12 – вул. Ізюмська - Південний залізничний вокзал

№ 20 – станція метро «Льва Толстого» –овочева база «Корчувате»

№ 29 – вул. Байкова – станція метро «Печерська»

№ 29К – вул. Байкова – Володимирський ринок

Тролейбусні маршрути:

№ 1 – вул. Маршальська – вул. Жилянська

№ 12 – вул. Смолича - Залізничний вокзал

№ 40 – Кадетський гай – станція метро «Палац спорту»

№ 40-К – Кадетський гай – вул. Жилянська

№ 42Д– станція метро «Либідська» - Залізнична платформа "Київ-Волинський"

№ 50 – вул. Милославська – станція метро «Либідська»

Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі:

№ 220 – вул. Тростянецька – вул. Медова

№ 457 – станція метро «Либідська» – вул. Грабовського

8 травня

Міське кладовище

Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

№ 14 – станція метро «Нивки» – Лісорозсадник

№ 14е – станція метро «Нивки» – Міське кладовище

№ 32 – станція метро «Нивки» – Мінський масив

№ 90 – вул. Григоровича-Барського – пл.Валерія Марченка

№ 90К – станція метро «Святошин» – пл. Валерія Марченка

Тролейбусні маршрути:

№ 5 – вул. Білицька – площа Льва Толстого

№16 – вул.Туполєва - Майдан Незалежності

№ 23 – вул. Туполєва – Лук’янівська площа

№ 23К – вул. Туполєва – станція метро «Дорогожичі»

№ 25 – просп. Свободи – станція метро «Почайна»

№ 26 – просп. Свободи – станція метро «Нивки»

№ 35 – вул. Івашкевича – станція метро «Дорогожичі»

Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі:

№ 166 – станція метро «Лук’янівська» – Міське кладовище

№ 182 – проспект Свободи – станція метро «Нивки»

9 травня

Військове кладовище

Тролейбусні маршрути:

№ 16 – вул. Щусєва – Майдан Незалежності

№ 19 – площа Космонавтів – вул. Ольжича

№ 23 – вул. Туполєва – Лук’янівська площа

№ 30 - вул. Милославська - Кадетський Гай

Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі:

№ 166 – станція метро «Лук’янівська» – Міське кладовище

№ 155 – станція метро «Почайна» – Кільцева дорога

Вартість проїзду до міських кладовищ в поминальні дні становитиме 8 грн.