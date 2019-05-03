Поминальні дні у Києві: як буде організовано роботу транспорту (схеми)
-
Розсилка
Організовано додаткові спеціальні автобусні маршрути до кладовищ
Для перевезення пасажирів під час проведення поминальних днів 5, 6, 7, 8 та 9 травня КП «Київпастранс» організовує додаткові спеціальні автобусні маршрути та збільшує кількість рухомого складу на існуючих маршрутах звичайного режиму руху, які забезпечують перевезення пасажирів до міських кладовищ. Про це повідомили у КП «Київпастранс».
Нагадаємо, що 5 також травня заборонять паркування автотранспорту на вул. Електротехнічній, заїзд транспорту на вулицю Крайню (на ділянці від вулиці Братиславської до вулиці Сержа Лифаря) та проїзд транспорту на вулиці Кубанської України – на ділянці від вулиці Кіото до вулиці Миколи Матеюка. При цьому рух маршрутного громадського транспорту на цій ділянці зберігатиметься.
5 травня
Північне кладовище
Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:
Приміське сполучення
№ 258 – станція метро «Лісова» – Північне кладовище
Трамвайні маршрути:
№ 8 – станція метро «Позняки» – станція метро «Лісова»
№ 28 – вул. Милославська – станція метро «Лісова»
№ 29 – зупинка «Червоний хутір» – станція метро «Лісова»
№ 32 – ДВРЗ – станція метро «Лісова»
№ 35 – вул. Сержа Лифаря – станція метро «Лісова»
Південне кладовище
Автобусні маршрути:
Приміське сполучення
№ 740 (дод.) – Одеська площа – Південне кладовище
Тролейбусні маршрути:
№ 11 – Музей архітектури – вул. Маршальська
№ 12 – вул. Смолича – Залізничний вокзал
№ 43 – Кібцентр – Дарницька площа
№ 45 – станція метро «Виставковий центр» – станція метро «Васильківська»
Лісове кладовище
Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:
№ 63 – станція метро «Червоний хутір» – Лісовий масив
№ 77 – вул. Курнатовського – Лісове кладовище
№ 81 – станція метро «Лісова» – Лісовий масив
№ 101 – станція метро «Почайна» – вул. Милославська
№ 121 (дод.) – станція метро «Почайна» – Лісове кладовище
№ 122 (дод.) – станція метро «Оболонь» – Лісове кладовище
№ 124 (дод.) – станція метро «Чернігівська» – Лісове кладовище
№ 125 (дод.) – універсам «Позняки» – Лісове кладовище
Тролейбусні маршрути:
№ 25 – просп. Свободи – станція метро «Почайна»
№ 30 – вул. Милославська – Кадетський гай
№ 30К – вул. Милославська – вул. Дегтярівська
№ 37 – станція метро «Лісова» – вул. Милославська
№ 37А – станція метро «Лісова» – Поліклініка
Трамвайні маршрути:
№ 5 – вул. Сержа Лифаря – «Троєщина -2»
№ 22 – б-р Перова – ЗЗБК
№ 28 – вул. Милославська – станція метро «Лісова»
№ 33 – вул. Сержа Лифаря – ДВРЗ
№ 35 – вул. Сержа Лифаря – станція метро «Лісова»
Державний історико- меморіальний Лук’янівський заповідник
Тролейбусні маршрути:
№ 16 – вул. Щусєва – Майдан Незалежності
№ 19 – площа Космонавтів – вул. Ольжича
№ 23 – вул. Туполєва – Лук’янівська площа
№ 23К – вул. Туполєва – станція метро «Дорогожичі»
Солом’янське кладовище
Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:
№ 69 – станція метро «Палац спорту» – вул. Литвиненко-Вольгемут
№ 119 – вул. Смолича – Контрактова площа
Тролейбусні маршрути:
№ 3 – Залізничний масив – Палац спорту
№ 8 – вул. Смілянська – площа Льва Толстого
№ 9 – Аеропорт – площа Льва Толстого
№ 17 – площа Космонавтів – площа Льва Толстого
№ 19 – площа Космонавтів – вул. Ольжича
№ 19-Д – Кадетський гай –вул. Іллєнка
№ 40 – вул. Кадетський гай – станція метро «Палац спорту»
Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі:
№ 220 – вул. Тростянецька – вул. Медова
Пуща-Водицьке кладовище
Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:
№ 30 – станція метро «Академмістечко» – санаторій «Лісова поляна»
Трамвайні маршрути:
№ 12 – с. Пуща-Водиця – Контрактова площа
№ 17 –с. Пуща-Водиця – вул. Йорданська
№ 19 – Контрактова площа – площа Тараса Шевченка
Корчуватське кладовище
Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:
№ 20 – станція метро «Льва Толстого»–Овочева база житлового масиву Корчувате.
Святошинське кладовище
Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:
№ 23 – вул. Симиренка – вул. Салютна
№ 56 – станція метро «Виставковий центр» – станція метро «Академмістечко»
Тролейбусні маршрути:
№ 39 – вул. Чорнобильська – просп. Леся Курбаса.
Братське та Михайлівське кладовища
Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:
№ 9 – вул. Булгакова – станція метро «Лук’янівська»
Трамвайні маршрути:
№ 1 – Михайлівська Борщагівка – вул. Старовокзальна
Мишоловське кладовище
Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:
№ 52 – станція метро «Либідська» – вул. Закарпатська
Чапаєвське кладовище
Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:
№ 43 – станція метро «Видубичі» – с. Козин
Пирогівське кладовище
Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:
№ 27 – станція метро «Либідська» – с. Пирогів
Совське кладовище
Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:
№ 19 – вул. Ізюмська – станція метро «Васильківська»
№ 19К – вул. Ізюмська – Совське кладовище
Міське кладовище
Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:
№ 14 – станція метро «Нивки» – Лісорозсадник
№ 32 – станція метро «Нивки» – Мінський масив
№ 90 – вул. Григоровича-Барського – пл.Валерія Марченка
№ 90К – станція метро «Святошин» – пл.Валерія Марченка
Тролейбусні маршрути:
№16 - вул.Туполєва - Майдан Незалежності
№ 23 – вул. Туполєва – Лук’янівська площа
№ 23К – вул. Туполєва – станція метро «Дорогожичі»
№ 5 – вул. Білицька – площа Льва Толстого
№ 26 – просп. Свободи – станція метро «Нивки»
Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі:
№ 166 – станція метро «Лук’янівська» – Міське кладовище
Байкове кладовище
Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:
№ 5 – вул. Ізюмська – Центральний залізничний вокзал
№ 5-К – вул. Байкова – вул. Ізюмська
№ 12 – вул. Ізюмська – Південний залізничний вокзал
№12К - вул. Ізюмська - Тубінститут
Тролейбусні маршрути:
№ 1 – вул. Маршальська – вул. Жилянська
№ 12 – вул. Юрія Смолича – Залізничний вокзал
№ 40 –Кадетський гай – станція метро «Палац спорту»
№ 42Д – залізнична платформа "Київ-Волинський" – станція метро «Либідська»
№ 50 – вул. Милославська – станція метро «Либідська»
Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі:
№ 220 – вул. Тростянецька – вул. Медова
6 травня
Дарницьке та Позняківське кладовища
Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:
№ 17 – станція метро «Харківська» – вул. Драгоманова
№ 18 – станція метро «Харківська» – Харківське шосе
№ 42 – вул. Шептицького – вул. Чавдар
№ 45 – просп. Григоренка – станція метро «Дарниця»
№ 51 – станція метро «Либідська» – станція метро «Червоний хутір»
№ 63 – станція метро «Червоний хутір» – масив «Лісовий»
№ 115 – Контрактова площа – залізничний вокзал «Дарниця»
Трамвайні маршрути:
№ 8 – станція метро «Позняки» – станція метро «Лісова»
№ 22 – б-р Перова – ЗЗБК
№ 29 – Червоний хутір – станція метро «Лісова»
Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі:
№ 516 – станція метро «Червоний Хутір» – ринок «Лісовий»
Звіринецьке кладовище
Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:
№ 62К – вул. Звіринецька – станція метро «Печерська»
Тролейбусні маршрути:
№ 43 – Кібцентр – Дарницька площа
№ 50 – вул. Милославська – станція метро «Либідська»
Бортничанське кладовище
Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:
№ 104 – станція метро «Харківська» – с. Бортничі
Вигурівське та Троєщанське кладовища
Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:
№ 6 – вул. Сосюри – Автостоянка(с.Троєщина)
Жулянське кладовище
Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:
№ 75 – станція метро «Виставковий центр» – вул. Московська (с. Жуляни)
№ 78 – станція метро «Васильківська» – Севастопольська площа
Біличанське кладовище
Автобусні маршрути:
№ 97 – станція метро «Святошин» – масив Новобіличі (ринок)
№ 97-К – станція метро «Васильківська» – масив Новобіличі (ринок)
Куренівське кладовище
Тролейбусні маршрути:
№ 6 – Мінський масив – Майдан Незалежності
№ 18 – вул. Сошенка – Майдан Незалежності
№ 25 – просп. Свободи – станція метро «Почайна»
№ 28 – просп. Свободи – станція метро «Лук’янівська»
№ 33 – Мінський масив – Південний залізничний вокзал
7 травня
Биківнянське кладовище
Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:
№ 11 – станція метро «Лісова» – Радіоцентр (с. Биківня)
Байкове кладовище
Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:
№ 5 – вул. Ізюмська – Центральний залізничний вокзал
№ 5-К – вул. Ізюмська – вул. Байкова
№ 12 – вул. Ізюмська - Південний залізничний вокзал
№ 20 – станція метро «Льва Толстого» –овочева база «Корчувате»
№ 29 – вул. Байкова – станція метро «Печерська»
№ 29К – вул. Байкова – Володимирський ринок
Тролейбусні маршрути:
№ 1 – вул. Маршальська – вул. Жилянська
№ 12 – вул. Смолича - Залізничний вокзал
№ 40 – Кадетський гай – станція метро «Палац спорту»
№ 40-К – Кадетський гай – вул. Жилянська
№ 42Д– станція метро «Либідська» - Залізнична платформа "Київ-Волинський"
№ 50 – вул. Милославська – станція метро «Либідська»
Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі:
№ 220 – вул. Тростянецька – вул. Медова
№ 457 – станція метро «Либідська» – вул. Грабовського
8 травня
Міське кладовище
Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:
№ 14 – станція метро «Нивки» – Лісорозсадник
№ 14е – станція метро «Нивки» – Міське кладовище
№ 32 – станція метро «Нивки» – Мінський масив
№ 90 – вул. Григоровича-Барського – пл.Валерія Марченка
№ 90К – станція метро «Святошин» – пл. Валерія Марченка
Тролейбусні маршрути:
№ 5 – вул. Білицька – площа Льва Толстого
№16 – вул.Туполєва - Майдан Незалежності
№ 23 – вул. Туполєва – Лук’янівська площа
№ 23К – вул. Туполєва – станція метро «Дорогожичі»
№ 25 – просп. Свободи – станція метро «Почайна»
№ 26 – просп. Свободи – станція метро «Нивки»
№ 35 – вул. Івашкевича – станція метро «Дорогожичі»
Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі:
№ 166 – станція метро «Лук’янівська» – Міське кладовище
№ 182 – проспект Свободи – станція метро «Нивки»
9 травня
Військове кладовище
Тролейбусні маршрути:
№ 16 – вул. Щусєва – Майдан Незалежності
№ 19 – площа Космонавтів – вул. Ольжича
№ 23 – вул. Туполєва – Лук’янівська площа
№ 30 - вул. Милославська - Кадетський Гай
Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі:
№ 166 – станція метро «Лук’янівська» – Міське кладовище
№ 155 – станція метро «Почайна» – Кільцева дорога
Вартість проїзду до міських кладовищ в поминальні дні становитиме 8 грн.