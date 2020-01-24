Понад 1,5 тис. га територій промзони Києва віддадуть під забудову



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Занедбані промислові території хочуть перетворити на багатофункціональні райони

У проєкті нового Генерального плану Києва закладено зменшення площі промислових і комунально-складських територій шляхом підвищення ефективності використання земельних ділянок та виробничих фондів.

Про це повідомляється на сторінці «Генеральний план Києва» у Facebook.

Зазначається, що такий розвиток виробничих територій Києва цілком відповідає параметрам, притаманним для сучасних європейських міст.

Також передбачена реорганізація занедбаних промислових зон під підприємства з новітніми технологіями, розвиток системи громадських центрів та публічних просторів.

«Перетворення промислових територій неподалік центру на багатофункціональні райони – це можливість для міста скоротити так звані маятникові міграції у робочі дні, адже окрім нового житла тут з’являться заклади торгівлі, офісні площі невеликих компаній, нові сквери, пішохідні алеї», - повідомили розробники проєкту Генплану Києва.

Планується перепрофілювання близько 1662 га територій для громадської багатофункціональної, житлової багатоквартирної забудови, озеленення та інженерно-транспортної інфраструктури у промрайонах:

«Подільсько-Куренівському»,

«Дніпровському»,

«Микільська Борщагівка»,

«Нивки»,

«Відрадному»,

«Теличка»,

«Воскресеньскому»,

«Дарницькому»,

у промзоні «Корчувате»,

«Пирогово».

Передбачається, що все це в перспективі поліпшить якість життя в сусідніх житлових кварталах та покращить екологічну ситуацію в місті.

«Багатофункціональність – це запорука сталого розвитку, коли скорочення однієї з функцій району не означає його загальний занепад», - підкреслили розробники проєкту Генплану.

Нагадаємо, проєкт нового Генерального плану столиці представили на форумі «Майбутнє Києва».

Мер Києва Віталій Кличко окреслив низку інфраструктурних викликів, що стоять перед столицею і які допоможе подолати ухвалення нового Генплану Києва.

Ознайомитися з проєктом нового Генерального плану Києва можна тут.