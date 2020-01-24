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    Понад 1,5 тис. га територій промзони Києва віддадуть під забудову

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    Понад 1,5 тис. га територій промзони Києва віддадуть під забудову

    Занедбані промислові території хочуть перетворити на багатофункціональні райони

    У проєкті нового Генерального плану Києва закладено зменшення площі промислових і комунально-складських територій шляхом підвищення ефективності використання земельних ділянок та виробничих фондів.

    Про це повідомляється на сторінці «Генеральний план Києва» у Facebook.

    Зазначається, що такий розвиток виробничих територій Києва цілком відповідає параметрам, притаманним для сучасних європейських міст.

    Також передбачена реорганізація занедбаних промислових зон під підприємства з новітніми технологіями, розвиток системи громадських центрів та публічних просторів.

    «Перетворення промислових територій неподалік центру на багатофункціональні райони – це можливість для міста скоротити так звані маятникові міграції у робочі дні, адже окрім нового житла тут з’являться заклади торгівлі, офісні площі невеликих компаній, нові сквери, пішохідні алеї», - повідомили розробники проєкту Генплану Києва.

    Планується перепрофілювання близько 1662 га територій для громадської багатофункціональної, житлової багатоквартирної забудови, озеленення та інженерно-транспортної інфраструктури у промрайонах:

    • «Подільсько-Куренівському»,
    • «Дніпровському»,
    • «Микільська Борщагівка»,
    • «Нивки»,
    • «Відрадному»,
    • «Теличка»,
    • «Воскресеньскому»,
    • «Дарницькому»,
    • у промзоні «Корчувате»,
    • «Пирогово».

    Передбачається, що все це в перспективі поліпшить якість життя в сусідніх житлових кварталах та покращить екологічну ситуацію в місті.

    «Багатофункціональність – це запорука сталого розвитку, коли скорочення однієї з функцій району не означає його загальний занепад», - підкреслили розробники проєкту Генплану.

    Нагадаємо, проєкт нового Генерального плану столиці представили на форумі «Майбутнє Києва».

    Мер Києва Віталій Кличко окреслив низку інфраструктурних викликів, що стоять перед столицею і які допоможе подолати ухвалення нового Генплану Києва.

    Ознайомитися з проєктом нового Генерального плану Києва можна тут.

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