Понад 1,5 тис. га територій промзони Києва віддадуть під забудову
Занедбані промислові території хочуть перетворити на багатофункціональні райони
У проєкті нового Генерального плану Києва закладено зменшення площі промислових і комунально-складських територій шляхом підвищення ефективності використання земельних ділянок та виробничих фондів.
Про це повідомляється на сторінці «Генеральний план Києва» у Facebook.
Зазначається, що такий розвиток виробничих територій Києва цілком відповідає параметрам, притаманним для сучасних європейських міст.
Також передбачена реорганізація занедбаних промислових зон під підприємства з новітніми технологіями, розвиток системи громадських центрів та публічних просторів.
«Перетворення промислових територій неподалік центру на багатофункціональні райони – це можливість для міста скоротити так звані маятникові міграції у робочі дні, адже окрім нового житла тут з’являться заклади торгівлі, офісні площі невеликих компаній, нові сквери, пішохідні алеї», - повідомили розробники проєкту Генплану Києва.
Планується перепрофілювання близько 1662 га територій для громадської багатофункціональної, житлової багатоквартирної забудови, озеленення та інженерно-транспортної інфраструктури у промрайонах:
- «Подільсько-Куренівському»,
- «Дніпровському»,
- «Микільська Борщагівка»,
- «Нивки»,
- «Відрадному»,
- «Теличка»,
- «Воскресеньскому»,
- «Дарницькому»,
- у промзоні «Корчувате»,
- «Пирогово».
Передбачається, що все це в перспективі поліпшить якість життя в сусідніх житлових кварталах та покращить екологічну ситуацію в місті.
«Багатофункціональність – це запорука сталого розвитку, коли скорочення однієї з функцій району не означає його загальний занепад», - підкреслили розробники проєкту Генплану.
Нагадаємо, проєкт нового Генерального плану столиці представили на форумі «Майбутнє Києва».
Мер Києва Віталій Кличко окреслив низку інфраструктурних викликів, що стоять перед столицею і які допоможе подолати ухвалення нового Генплану Києва.
Ознайомитися з проєктом нового Генерального плану Києва можна тут.