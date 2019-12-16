Кличко повідомив, коли стартують громадські обговорення нового Генплану Києва



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Мер столиці Віталій Кличко виступив на Міжнародному форумі «Майбутнє Києва» Фото: пресслужба мера Києва

Кличко очікує багато політики навколо ухвалення нового Генплану столиці

Проєкт Генерального плану столиці стане предметом громадських слухань та обговорень. Пропозиції, корективи та зауваження громадськості будуть враховані до ухвалення основного містобудівного документа столиці. Про це під час виступу на Міжнародному форумі «Майбутнє Києва», де презентували проєкт нового Генплану столиці, повідомив мер Віталій Кличко.

Він наголосив, що столична влада працює відкрито і на форумі презентує напрацювання фахівцям, архітекторам та урбаністам.

«Генеральний план створюється не на рік чи на два. Це - глобальне бачення реалізації основних напрямків стратегії розвитку міста. Проєкт того, яким ми бачимо в подальшому вигляд і розвиток Києва, що сьогодні представить інститут Генплану, - це своєрідна матриця. Далі, вже на початку наступного року, стартують громадські слухання і обговорення, за результатами яких до проєкту будуть вносити корективи, пропозиції киян, врахують зауваження громадськості. У слуханнях зможуть взяти участь усі небайдужі кияни», - підкреслив Кличко.

Також він подякував експертам-планувальникам з міста Лейпциг, які проаналізували основні положення проєкту і надали свої висновки та рекомендації, фахівцям Ради Європи, а також німецькому товариству міжнародного співробітництва GIZ за участь і допомогу в проєктах з розвитку Києва.

«Очікуємо, що іноземні та вітчизняні експерти сьогодні поділяться досвідом, нададуть рекомендації та поради, які ми врахуємо у містобудівній політиці та в проєкті Генерального плану Києва», - сказав мер Києва.

«Ми розуміємо, що будуть зауваження до проєкту. Готові врахувати рекомендації, внести корективи. Розуміємо, що буде і багато політики навколо цієї теми. Скажу більше, чимало людей взагалі не вірили, що буде представлений проєкт Генплану! Але, знаєте, систематизувати весь той безлад, що відбувався в столиці десятиліттями, - це теж нелегка і не одномоментна справа. Тому сьогодні – це тільки перший крок до ухвалення Генплану столиці. І ми його робимо!» - наголосив Кличко.

Форум «Майбутнє Києва» дає старт процесу ознайомлення громадськості столиці з проєктом основного містобудівного документа міста, що має стати платформою для інноваційних рішень та сприяти успішній реалізації стратегії розвитку міста Києва.

Захід організований КО «Інститут Генерального плану міста Києва» та Департаментом містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації. У ньому беруть участь експерти, відомі архітектори, урбаністи, вчені. Серед них: експерт Ради Європи Гінка Чавдарова, директор Департаменту міського розвитку та планування мерії Лейпцига Штефан Хайніг, провідний архітектор Томас Шинко (Франція).

На форумі, окрім презентації проекту Генплану, відбудуться панельні дискусії: «Формування Київської агломерації», «Компактний розвиток Києва», «Транспорт, вулиці, дороги», «Екологія. Зелені зони» і «Збереження культурної спадщини та цінного ландшафту». Під час обговорення іноземні та вітчизняні експерти поділяться досвідом, своїми думками і рекомендаціями, щодо основних напрямків містобудівної політики та проекту Генерального плану столиці.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко окреслив низку інфраструктурних викликів, що стоять перед столицею і які допоможе подолати ухвалення нового Генплану Києва.

Ознайомитися з проєктом нового Генерального плану Києва можна тут.