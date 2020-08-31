Оперативні дані МОЗ. В Україні за добу захворіла 2 141 людина



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Станом на ранок в Україні померло 30 людей

Загалом з початку епідемії Covid-19 в Україні зафіксовано летальних випадків – 2 557

Станом на ранок 31 серпня в Україні за минулу добу захворіла 2 141 людина, це на 45 осіб більше, ніж учора (2 096). Такі дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки і оборони.

Загалом одужали 57 114 осіб, летальних випадків – 2 557.

Одужали – 380 (вчора 596), померли – 30 (вчора 35).

Від початку пандемії в Україні заразилося коронавірусом 121 215 людей.

Найбільше хворих зафіксовано у Львівській області (+154), Києві (+277), Чернівецькій області (+158), Івано-Франківській області (+165), Харківській області (+187), Одеській області (+189).

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 30 серпня зафіксовано 2 096 нових хворих на коронавірус, це на 385 осіб менше, ніж учора (2 481). Одужали – 596 (вчора 1 055), померли – 35 (вчора 41). Загалом від початку пандемії одужали 56 734 особи, летальних випадків – 2 527.

Коронавірус в Україні

Всього 121215

Хворіють 61544

Одужали 57114

Померли 2557

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До відома, у світі станом на 31 серпня зафіксували 25,387 146 людей хворих коронавірусом. Від початку пандемії вилікувались 17,7 мільйонів людей, померли – 850 тисяч. Активними залишаються 6,8 мільйонів випадків. Минулої доби у світі виявили більше 220 тисяч хворих на коронавірус, зокрема в Індії майже 80 тисяч випадків. У США зареєстрували майже 40 тисяч випадків зараження, у Бразилії – 15 тисяч, у Колумбії – 8 тисяч, у Перу – 7,7 тисяч та трохи більше 7 тисяч в Аргентині.

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