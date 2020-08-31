В Україні почало діяти нове епідемічне зонування: список міст і обмежень
До «червоної зони» потрапили населені пункти у п'яти областях
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила список регіонів «червоної зони». У нього потрапили два обласних центри - Івано-Франківськ і Чернівці.
Про це повідомив в Telegram міністр Кабміну Олег Немчинов.
Всього у «червону зону» потрапили населені пункти у п'яти областях:
- міста Івано-Франківськ, Калуш і Коломия; Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;
- міста Біляївка та Ізмаїл Одеської області;
- міста Дубно та Острог, Костопільський та Радивилівський райони Рівненської області;
- міста Бережани та Чортків, Бережанський район Тернопільської області;
- місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський та Новоселицький райони Чернівецької області.
У «червоній» зоні забороняється робота громадського транспорту, закладів освіти, в тому числі дитсадків і шкіл. Закриваються кафе, ресторани, ТРЦ. Також діють обмеження «помаранчевої», «жовтої» та «зелено» зон.
До «помаранчевої зони» потрапили:
- міста Луцьк та Володимир-Волинський, Луцький та Маневицький райони Волинської області;
- місто Коростень, Житомирський та Коростенський райони Житомирської області;
- міста Ужгород, Мукачево та Чоп, Виноградівський, Міжгірський, Перечинський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;
- міста Болехів, Бурштин та Яремче, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;
- місто Березань та Києво-Святошинський район Київської області;
- міста Львів, Моршин та Самбір, Жовківський, Пустомитівський та Яворівський райони Львівської області;
- місто Чорноморськ, Болградський, Овідіопольський
- та Тарутинський райони Одеської області;
- місто Вараш, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Здолбунівський, Корецький, Острозький та Рівненський райони Рівненської області;
- місто Суми Сумської області;
- місто Тернопіль, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразьський, Козівський, Лановецький, Монастириський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський
- райони Тернопільської області;
- місто Харків та Богодухівський район Харківської області;
- Волочівський район Хмельницької області;
- місто Новодністровськ, Герцаївський, Кельменецький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області;
- Бобровицький район Чернігівської області.
В «помаранчевій» зоні заборони стосуються роботи об'єктів розміщення - хостелів, турбаз і ін., за винятком готелів. Робота ресторанів і розважальних закладів заборонена в нічний час. Закриваються заклади культури, спортзали і фітнес-центри.
Припиняються планові госпіталізації. Кількість учасників масових заходів обмежується не більше 1 особи на 20 кв.м., загальна чисельність не більше 100 осіб. Зберігаються заборони «жовтої» та «зеленої» зон.До «жовтої зони» потрапили:
- Київ
- Київська область (Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Ірпінь, Обухів, Переяслав, Фастів, Баришівський, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Згуровський, Кагарлицький, Макарівський, Рокитнянський, Таращанський, Фастівський і Яготинський р-ни);
- Вінницька область (Вінниця, Жмеринка, Козятин, Могилів-Подільський, Вінницький, Жмеринський, Калиновський, Могилів-Подільський, Хмельницький р-ни);
- Волинська область (місто Володимир-Волинський, Горохівський, Іваничівський, Ківерцівський, Любешівський, Старовижівський, Турійський, Шацький р-ни);
- Житомирська область (Житомир, Бердичів, Новоград-Волинський, райони Андрушівський, Бердичівський, Брусилівський, Ємільчинський, Лугинський, Овруцький, Попільнянський, Пулинський, Романовський, Черняховський, Чудновський);
- Закарпатська область (Берегово, Хуст, Берегівський, Воловецький, Іршавський, Мукачівський, Рахівський, Свалявський р-ни);
- Львівська область (Борислав, Дрогобич, Стрий, Бродівський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Золочівський, Кам'янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Самбірський, Радехівський, Сколівський, Сокальський, Стрийський р-ни);
- Одеська область (міста Одеса, Білгород-Дністровський, Подольск, Теплодар, Южний, райони Арцизький, Березовський, Біляївський, Іванівський, Ізмаїльський, Лиманський, Подільський, Савранський і Саратський);
- Рівненська область (Рівне, Володимирецький, Млинівський, Рокитнівський, Сарненський р-ни);
- Сумська область (Кролевецький, Недригайлівський, Сумській, Тростянецький р-ни);
- Тернопільська область (Борщівський, Зборівський, Підволочиський, Підгаєцький, Шумський р-ни);
- Харківська область (Люботин, Первомайський, Чугуїв, Великобурлуцький, Вовчанський, Зміївський, Золочівський, Коломацький, Куп'янський, Нововодолазький, Харківський р-ни);
- Хмельницька область (Хмельницький, Нетішин, Славута, Шепетівка, Білогірський, Кам'янець-Подільський, Летичівський, Новоушицький, Славутський, Старосинявський, Теофіпольський, Ярмолинецький р-ни);
- Чернігівська область (Чернігів, Ніжин, Прилуки, Борзнянський, Ічнянський, Козелецький, Крупський, Куликівський, Ніжинський, Носівський та Талалаївський р-ни).
В жовтій зоні вводиться заборона на відвідування установ соцзахисту, де знаходяться люди похилого віку. Винятком є заклади, що надають допомогу в кризових ситуаціях. Також діють обмеження зеленої зони.
До слова, Чернівецька міська рада дозволила працювати школам міста з 1 вересня. Навчальні заклади обрали для себе різні форми навчання - очну форму, дистанційну, навчання по змінах або змішану форму навчання.
Як повідомлялося, МОЗ оприлюднив додаткові рекомендації для навчання у школах.