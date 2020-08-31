В Україні почало діяти нове епідемічне зонування: список міст і обмежень



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В Україні почало діяти нове епідемічне зонування

До «червоної зони» потрапили населені пункти у п'яти областях

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила список регіонів «червоної зони». У нього потрапили два обласних центри - Івано-Франківськ і Чернівці.

Про це повідомив в Telegram міністр Кабміну Олег Немчинов.

Всього у «червону зону» потрапили населені пункти у п'яти областях:

міста Івано-Франківськ, Калуш і Коломия; Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;

міста Біляївка та Ізмаїл Одеської області;

міста Дубно та Острог, Костопільський та Радивилівський райони Рівненської області;

міста Бережани та Чортків, Бережанський район Тернопільської області;

місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський та Новоселицький райони Чернівецької області.

У «червоній» зоні забороняється робота громадського транспорту, закладів освіти, в тому числі дитсадків і шкіл. Закриваються кафе, ресторани, ТРЦ. Також діють обмеження «помаранчевої», «жовтої» та «зелено» зон.

До «помаранчевої зони» потрапили:

міста Луцьк та Володимир-Волинський, Луцький та Маневицький райони Волинської області;

місто Коростень, Житомирський та Коростенський райони Житомирської області;

міста Ужгород, Мукачево та Чоп, Виноградівський, Міжгірський, Перечинський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;

міста Болехів, Бурштин та Яремче, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;

місто Березань та Києво-Святошинський район Київської області;

міста Львів, Моршин та Самбір, Жовківський, Пустомитівський та Яворівський райони Львівської області;

місто Чорноморськ, Болградський, Овідіопольський

та Тарутинський райони Одеської області;

місто Вараш, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Здолбунівський, Корецький, Острозький та Рівненський райони Рівненської області;

місто Суми Сумської області;

місто Тернопіль, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразьський, Козівський, Лановецький, Монастириський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський

райони Тернопільської області;

місто Харків та Богодухівський район Харківської області;

Волочівський район Хмельницької області;

місто Новодністровськ, Герцаївський, Кельменецький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області;

Бобровицький район Чернігівської області. В «помаранчевій» зоні заборони стосуються роботи об'єктів розміщення - хостелів, турбаз і ін., за винятком готелів. Робота ресторанів і розважальних закладів заборонена в нічний час. Закриваються заклади культури, спортзали і фітнес-центри. Припиняються планові госпіталізації. Кількість учасників масових заходів обмежується не більше 1 особи на 20 кв.м., загальна чисельність не більше 100 осіб. Зберігаються заборони «жовтої» та «зеленої» зон. До «жовтої зони» потрапили:

Київ

Київська область (Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Ірпінь, Обухів, Переяслав, Фастів, Баришівський, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Згуровський, Кагарлицький, Макарівський, Рокитнянський, Таращанський, Фастівський і Яготинський р-ни);

Вінницька область (Вінниця, Жмеринка, Козятин, Могилів-Подільський, Вінницький, Жмеринський, Калиновський, Могилів-Подільський, Хмельницький р-ни);

Волинська область (місто Володимир-Волинський, Горохівський, Іваничівський, Ківерцівський, Любешівський, Старовижівський, Турійський, Шацький р-ни);

Житомирська область (Житомир, Бердичів, Новоград-Волинський, райони Андрушівський, Бердичівський, Брусилівський, Ємільчинський, Лугинський, Овруцький, Попільнянський, Пулинський, Романовський, Черняховський, Чудновський);

Закарпатська область (Берегово, Хуст, Берегівський, Воловецький, Іршавський, Мукачівський, Рахівський, Свалявський р-ни);

Львівська область (Борислав, Дрогобич, Стрий, Бродівський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Золочівський, Кам'янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Самбірський, Радехівський, Сколівський, Сокальський, Стрийський р-ни);

Одеська область (міста Одеса, Білгород-Дністровський, Подольск, Теплодар, Южний, райони Арцизький, Березовський, Біляївський, Іванівський, Ізмаїльський, Лиманський, Подільський, Савранський і Саратський);

Рівненська область (Рівне, Володимирецький, Млинівський, Рокитнівський, Сарненський р-ни);

Сумська область (Кролевецький, Недригайлівський, Сумській, Тростянецький р-ни);

Тернопільська область (Борщівський, Зборівський, Підволочиський, Підгаєцький, Шумський р-ни);

Харківська область (Люботин, Первомайський, Чугуїв, Великобурлуцький, Вовчанський, Зміївський, Золочівський, Коломацький, Куп'янський, Нововодолазький, Харківський р-ни);

Хмельницька область (Хмельницький, Нетішин, Славута, Шепетівка, Білогірський, Кам'янець-Подільський, Летичівський, Новоушицький, Славутський, Старосинявський, Теофіпольський, Ярмолинецький р-ни);

Чернігівська область (Чернігів, Ніжин, Прилуки, Борзнянський, Ічнянський, Козелецький, Крупський, Куликівський, Ніжинський, Носівський та Талалаївський р-ни). В жовтій зоні вводиться заборона на відвідування установ соцзахисту, де знаходяться люди похилого віку. Винятком є заклади, що надають допомогу в кризових ситуаціях. Також діють обмеження зеленої зони.

До слова, Чернівецька міська рада дозволила працювати школам міста з 1 вересня. Навчальні заклади обрали для себе різні форми навчання - очну форму, дистанційну, навчання по змінах або змішану форму навчання.

Як повідомлялося, МОЗ оприлюднив додаткові рекомендації для навчання у школах.