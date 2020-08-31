У світі коронавірусом заразилися вже понад 25,3 млн людей



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Минулої доби у світі виявили більше 220 тисяч хворих на коронавірус

Від початку пандемії вилікувались 17,7 мільйонів людей, померли – 850 тисяч

У світі станом на 31 серпня зафіксували 25,387 146 людей хворих коронавірусом. Про це повідомляє сайт Worldometers.

Від початку пандемії вилікувались 17,7 мільйонів людей, померли – 850 тисяч. Активними залишаються 6,8 мільйонів випадків.

Минулої доби у світі виявили більше 220 тисяч хворих на коронавірус, зокрема в Індії майже 80 тисяч випадків.

У США зареєстрували майже 40 тисяч випадків зараження, у Бразилії – 15 тисяч, у Колумбії – 8 тисяч, у Перу – 7,7 тисяч та трохи більше 7 тисяч в Аргентині.

Цього ж дня померли 4182 особи, у яких діагностували COVID-19.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 30 серпня зафіксовано 2 096 нових хворих на коронавірус, це на 385 осіб менше, ніж учора (2 481). Одужали – 596 (вчора 1 055), померли – 35 (вчора 41). Загалом від початку пандемії одужали 56 734 особи, летальних випадків – 2 527.

Коронавірус в Україні

Всього 119074

Хворіють 59813

Одужали 56734

Померли 2527

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Як повідомлялося, вчені виявили новий штам коронавірусу.

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