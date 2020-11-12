ЗМІ: Мендель захворіла на Covid-19 на тиждень раніше Зеленського

Коронавірус косить українських політиків

Прессекретарка президента України Юлія Мендель отримала позитивний результат тесту на коронавірус приблизно за тиждень до того, як захворів Володимир Зеленський та глава його Офісу Андрій Єрмак.

Про це повідомляє «Дзеркало тижня» з посиланням на джерела.

Джерела видання також зазначають, що хвороба підтвердилась і у радника Єрмака Михайла Подоляка.

Окрім того, за даними ЗМІ, за час пандемії на коронавірус захворіли 75 народних депутатів, тобто кожен шостий обранець. А в апараті парламенту хвороба не оминула 77 співробітників, із яких досі не одужала 31 особа.

Також наразі хворіють 14 працівників секретаріату парламенту.

Напередодні повідомлялося, що у фракції «Слуга народу» у Верховній Раді на Covid-19 хворіють 17 народних депутатів.

9 листопада стало відомо, що президент Володимир Зеленський захворів на коронавірус. Він повідомив, що почувається добре та працюватиме вдома.

Зазначимо, що прессекретарка Зеленського Юлія Мендель потрапила у черговий конфуз. Вона висловила жаль, що президент почувається добре.

Варто додати, що Зеленський образився на людей, які радіють його хворобі. Про це він написав у соцмережах після того, як отримав критичні коментарі українців до посту про хворобу.

До слова, глава Офісу президента Андрій Єрмак слідом за Зеленським пішов на самоізоляцію. 9 листопада він також отримав позитивний тест на коронавірус.

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков отримав позитивний результат ПЛР-тесту на коронавірус і знаходиться на самоізоляції.

Раніше також стало відомо, що коронавірус підтвердили у спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Крім того, міністр фінансів Марченко захворів на Covid-19.

Також на коронавірус захворів міністр оборони України Андрій Таран.

Цього тижня прем'єр-міністр Денис Шмигаль отримав негативний результат тесту на коронавірус.