Поплавський йде з посади ректора київського вишу

Михайло Поплвський перебував на посаді ректора КНУКіМу майже 30 років

Ректор Київського національного університету культури і мистецтва Михайло Поплавський оголосив, що йде з посади. Шоумен повідомив про це у своїх соціальних мережах 9 квітня, напередодні ювілейної дати – 30 років, як він очолив КНУКіМ.

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Поплавський каже, що хоче передати повноваження молодому наступнику, а сам готовий бути головою Вченої ради і допомагати.

«21 квітня – 30 років, як я очолюю легендарний Університет культури! Головне для кожного артиста: своєчасно піти зі сцени під оплески! Я хочу передати повноваження молодому ректору і бути головою Вченої ради, допомагати», – написав Поплавський.

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Михайло Поплавський зазначив, що «завжди має бути межа і почуття міри». Разом із командою він планує перетворити КНУКіМ на університет майбутнього.

Нагадаємо, що київський виш скасував лекцію Арестовича, адже на думку Студентської академічної Ради, Арестович становить загрозу консолідації українського суспільства.

До слова, в Державному податковому університеті в Ірпіні стався мовний скандал. Там викладачка заявила, що прийматиме іспит російською, у відповідь на прохання проводити лекцію українською.

На відео викладачка у відповідь на прохання проводити лекцію українською заявила, що іспит вони складатимуть російською мовою. За словами студентів, жінка регулярно викладає матеріали російською. Викладачка зазначила, що якщо студентам ріже слух російська, то вони можуть не приходити на її лекції. Проте іспит вона обов’язково прийме російською. Жінка заявила, що викладає російською вже 35 років, тож змінювати нічого не збирається.

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Міністр освіти Оксен Лісовий відреагував на скандал та похвалив студентів, які надали ситуації розголосу. Пізніше впливовий бізнесмен розкритикував Лісового та звинуватив міністра у «мовних маніпуляціях», чим викликав негативну реакцію українців.