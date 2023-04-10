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Захищав російську мову: відомий бізнесмен «наїхав» на міністра освіти і розлютив українців

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Захищав російську мову: відомий бізнесмен «наїхав» на міністра освіти і розлютив українців
Бізнесмен «наїхав» на міністра освіти Лісового і втрапив у мовний скандал
фото з відкритих джерел

Олександр Смирнов грубо звинуватив Оксена Лісового у «мовних маніпуляціях»

Співзасновник відомої рекламної агенції TABASCO Олександр Смірнов висміяв публікацію міністра освіти та науки Оксена Лісового, в якій той наголошував на важливості української мови. Про це він написав у своїх соціальних мережах. 

Смирнов увечері 8 квітня опублікував пост, в якому прокоментував реакцію міністра на мовний скандал з викладачкою Державного податкового університету в Ірпені. Викладачка цього вишу Любов Воробйова відмовлялася вести лекції українською мовою, оскільки їй це «складно». Міністр заступився за студентів і наголосив, що йдеться про пряме порушення законодавства.

Смирнов у своєму пості іронічно зауважив, що у нас в державі «з'явився міністр освіти і науки української мови», а також побіжно висміяв Києво-Могилянську академію за те, що там заборонили вживати російську мову.

«Ймовірно, замість того, щоб займатися освітою і наукою, боротися з корупцією, пан Оксен створюватиме патріотичного громадянина за допомогою мовних маніпуляцій, слідкуватиме, як Києво-дебілянська академія, якою мовою люди розмовляють на перервах», –написав Смирнов.

Він додав, що міністр повинен бути менеджером, в інтересах якого розвиток держави, і звинуватив Лісового у підготовці до виборів.

Захищав російську мову: відомий бізнесмен «наїхав» на міністра освіти і розлютив українців фото 1

Примітно, що Олександр Смирнов видалив свій допис одразу, як побачив негативну реакцію суспільства. 

Багато українців такого випаду не оцінили і звинуватили Смирнова в ненависті до всього українського. Крім того, користувачі мережі зазначили, що бізнесмен таким чином занапастив свій бізнес та свою персональну кар’єру.

Захищав російську мову: відомий бізнесмен «наїхав» на міністра освіти і розлютив українців фото 2

Натомість Смирнов поширив іншу публікацію, в якій нагадав про скандал із плагіатом в дисертації Лісового.

Нагадаємо, що в Державному податковому університеті в Ірпені стався мовний скандал. Там викладачка заявила, що прийматиме іспит російською, у відповідь на прохання проводити лекцію українською.

На відео викладачка у відповідь на прохання проводити лекцію українською заявила, що іспит вони складатимуть російською мовою. За словами студентів, жінка регулярно викладає матеріали російською. Викладачка зазначила, що якщо студентам ріже слух російська, то вони можуть не приходити на її лекції. Проте іспит вона обов’язково прийме російською. Жінка заявила, що викладає російською вже 35 років, тож змінювати нічого не збирається. 

До слова, раніше міністра освіти Оксена Лісового звинувачували у плагіаті. Проте міністр заявив, що відправить свою кандидатську дисертацію на кілька авторитетних експертиз, аби довести академічну доброчесність. 

Теги: мова Оксен Лісовий

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