Мовний скандал в ірпінському виші: реакція міністра освіти

Викладачка зазначила, що якщо студентам ріже слух російська, то вони можуть не приходити на її лекції

Лісовий заявив, що його надихає активність молоді, яка не боїться погроз з боку викладачів

Маніпуляції довкола мови – це лицемірство, а якщо викладач відмовляється вести заняття державною мовою, то показує цим зневажливе ставлення до країни. Про це заявив міністр освіти та науки Оксен Лісовий коментуючи мовний скандал у Державному податковому університеті в Ірпені.

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Лісовий зазначив, що приклад з викладачкою, яка не здатна освоїти українську мову, є прямим порушенням чинного законодавства, а з цієї нагоди будуть вжиті заходи.

«І не лише у порушенні законодавства питання. Поведінка цієї дами виглядає, м'яко кажучи, невідповідною її ролі. Освітня спільнота формує націю. Саме тому не менш дивно, коли учні чи студенти виявляють вищий рівень свідомості, ніж їхні викладачі», – написав він.

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Глава відомства заявив, що його надихає активність молоді, яка не боїться погроз з боку викладачів.

«З позиції міністра скажу, що не ми перетворили мову на інструмент політичних маніпуляцій. Не ми використовували її як привід для агресії. Ми лише захищаємо свій український простір. І людина в освіті має розуміти свою роль та відповідальність у цій боротьбі», – додав урядовець.

Нагадаємо, у Державному податковому університеті в Ірпіні стався мовний скандал. Там викладачка заявила, що прийматиме іспит російською, у відповідь на прохання проводити лекцію українською.

На відео викладачка у відповідь на прохання проводити лекцію українською заявила, що іспит вони складатимуть російською мовою. За словами студентів, жінка регулярно викладає матеріали російською. Викладачка зазначила, що якщо студентам ріже слух російська, то вони можуть не приходити на її лекції. Проте іспит вона обов’язково прийме російською. Жінка заявила, що викладає російською вже 35 років, тож змінювати нічого не збирається.