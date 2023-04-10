Київський виш скасував лекцію Арестовича: що трапилося

На думку Студентської академічної Ради, Арестович становить загрозу консолідації українського суспільства

Студенти Київського Національного економічного університету (КНЕУ) попросили скасувати заплановану лекцію ексрадника Офісу президента Олексія Арестовича. Про це студентська академічна рада (САС) вишу написала у Telegram-каналі.

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«Ми скасовуємо заплановану зустріч, адже вирішальним для нас беззаперечно є запит студентів, який ми почули та надалі будемо відштовхуватись виключно від нього», – йдеться у повідомленні.

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Голова САС назвав організацію зустрічі «необережною спробою дати студентам можливість перейняти досвід медійної особистості».

«Правління Студентської академічної Ради різко засуджує запрошення одіозних спікерів, які несуть загрозу консолідації українського суспільства», – наголосив голова студентської академічної ради вишу.

Раніше повідомлялося, що колишній позаштатний радник Офісу президента України Олексій Арестович втрапив у новий скандал після порівняння української мови та ґвалтування. Таким чином він хотів показати, що російську мову не можна визнавати «мовою агресора».

Перед цим Арестович написав заяву на звільнення, назвавши свій вчинок «прикладом цивілізованої поведінки».