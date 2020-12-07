Попри карантин у нічному клубі в Києві розважалися пів тисячі осіб (фото)

Держпродспоживслужба закрила розважальний заклад за порушення карантину

У Києві в нічні години співробітники Головного управління Держпродспоживслужби у столиці спільно з Департаментом муніципальної безпеки КМДА виявили порушення карантинних заходів.

Так, попри заборону працював заклад «Fifty. Hip-Hop & R'n'B Club» на вул. Антоновича, 50. У приміщенні знаходилось близько 500 осіб. Про це повідомляє пресслужба ГУ Держпродспоживслужби в Києві.

Фахівцями було складено протокол, заклад закрито.

Матеріали про правопорушення передані до Голосіївського Управління поліції в Києві для внесення матеріалів у Єдиний реєстр досудових розслідувань за ст. 325 КК України щодо посадових осіб даного розважального закладу.

Нагадаємо, у вихідні дні, 28-29 листопада, в нічні години в Києві було виявлено роботу низки розважальних закладів.

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