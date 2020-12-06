У Німеччині відбулися масові протести проти коронавірусних обмежень

На вулиці одночасно вийшли критики урядових заходів із боротьби з пандемією та прихильники обмежень

У низці міст Німеччини, зокрема Дюссельдорфі, Бремені, Мангеймі та Шверіні, у вихідні, 5 і 6 грудня, відбулися масові акції противників урядових заходів із боротьби з пандемією коронавірусу, а також контрдемонстрації прихильників обмежень.

У Дюссельдорфі, за оцінкою інформагентства dpa, у неділю, 6 грудня, на вулиці вийшли близько 800 критиків карантинних обмежень. Спочатку члени руху Querdenken 0711, який виступив організатором акції, вказали в заявці 20 тисяч учасників, проте згодом зменшили їхню кількість до однієї тисячі.

Тим часом у різних частинах міста на вулиці вийшли учасники контрдемонстрацій. Серед них були також представники об'єднань «Дюссельдорф противиться« і «Дюссельдорфський заклик« (засноване в 1991 році громадське об'єднання, яке виступає проти ксенофобії, расизму і антисемітизму). Крім того, в демонстраціях на підтримку урядових заходів із боротьби з пандемією взяли участь представники церков і профспілок, а також співробітники лікарень і персонал з догляду за літніми і немічними людьми.

Аналогічні акції відбулися 5 грудня у місті Шверін і відбулися, за даними поліції, без серйозних правопорушень.

«З восьми заявлених заходів сім були змістовно спрямовані проти чинних обмежень, пов'язаних з пандемією коронавірусу«, - йдеться в повідомленні поліції міста у соцмережі Twitter.

Загалом у протестах у Шверіні взяли участь близько 350 осіб. При цьому 45 водіїв утворили з автомоблів колону.

У Бремені організаторам демонстрації проти карантинних обмежень не вдалося узгодити її проведення з міською владою. Через несприятливу епідемічну ситуацію мерія ухвалила рішення заборонити не лише мітинги прихильників руху Querdenken, а й будь-які спонтанні акції протесту. Незважаючи на це, у багатьох районах міста коронаскептики все ж вийшли на вулиці 5 грудня.

У результаті поліція, яка в цей день працювала в посиленому складі, зафіксувала 700 випадків адміністративних правопорушень і 70 випадків порушення громадського порядку, а також винесла понад 900 попереджень про заборону перебування на певній території. Двоє співробітників поліції постраждали під час сутичок з протестувальниками.

#Gänsehaut in #Düsseldorf! Eine tolle Demo heute mit positiver Engergie pur. Danke @querdenken213 Duisburg und @querdenken211 für die Organisation! pic.twitter.com/Tn17B0WqCr — QUERDENKEN-711 (Stuttgart) (@querdenken711) December 6, 2020

Стежити за порядком під час акції противників карантинних заходів поліції Бремена допомагали колеги з шести інших федеральних земель, а також співробітники федеральної поліції. Як зазначає агентство epd, у разі вуличних заворушень поліція мала можливість задіяти водомети. Крім того, в її розпорядженні був вертоліт.

Того ж дня у Бремені відбулися вісім дозволених демонстрацій противників руху Querdenken. Чисельність однієї з таких акцій становила, за даними поліції, до 300 осіб.

У Мангеймі міська влада, як і в Бремені, заборонила протестний захід руху Querdenken. Своєю чергою адміністративний суд визнав цю заборону правомірною, вказавши, що вже в закликах до демонстрацій критики карантинних заходів дали зрозуміти, що не збираються дотримуватися обмежень. Незважаючи на це, деякі жителі міста 5 грудня все ж вийшли на вулиці. Стосовно них поліція зареєструвала адміністративні правопорушення.

Члени руху Querdenken («Мислити нестандартно») за останні тижні виступили організаторами низки демонстрацій проти карантинних заходів, які відбулися в усій Німеччині. Через ознаки радикалізації окремих учасників цього руху деякі політики порушили питання про необхідність вивчення його діяльносты Федеральний відомством з охорони конституції. Зокрема, більш суворого ставлення до руху Querdenken зажадала міністерка ФРН у справах сім'ї Франциска Ґіффай.

«Відомство з охорони конституції має проявляти активність там, де певні групи словесно атакують конституцію і планують нападки на демократію», - заявила Ґіффай в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke.