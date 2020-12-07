Карантин вихідного дня: результат є! Власниця бару «У Альони» сплатить штраф

В Україні щовихідних, починаючи з суботи, 14 листопада діяв так званий «карантин вихідного дня», який тривав до кінця місяця

Лютує не лише пандемія, а й правоохоронці...

Три вікенди листопада країна жила за так званим «карантином вихідного дня». За рішенням Кабміну, починаючи з суботи, 14 листопада український бізнес опинився у жорстких лещатах: заборонялася діяльність закладів харчування (вони могли працювати лише на винос), торгових центрів, культурних закладів, спортзалів, фітнес-центрів, готелів. Таке посилення обмежень, за словами очільника міністерства охорони здоров’я Максима Степанова, повинно було «збити» кількість щоденних інфікувань на Covid-19, тим самим зменшивши навантаження на медичні заклади. Подібним шляхом пішов Ізраїль, якому вдалося не лише зупинити ріст захворюваності, але й знизити її рівень, запевняв урядовець.

Але не сталося, як гадалося. Коронавірус в черговий раз «наплював» на експерименти української влади. За даними уряду, щоденна кількість хворих таки трохи знизилась. Але незалежні експерти піддають сумніву таку статистику, адже паралельно зменшились і масштаби тестування населення. Підприємці ж, зціпивши зуби, пройшли «карантин вихідного дня» з фінансовими втратами. Виконувати вказівки уряду допомагали правоохоронці, які тримали напоготові протоколи на штрафи. Яким чином застосовувались санкції, дослідив «Главком».

В Єдиному державному реєстрі судових рішень почали з’являтися перші вердикти щодо порушників карантину. Ціна виходу на роботу у вихідні дорівнювала штрафу 17 тисяч гривень!

Жовтневий районний суд Кривого Рогу визнав винним місцевого підприємця, який займається продажом квітів, у порушенні правил «карантину вихідного дня». У неділю, 22 листопада був відкритий його квітковий магазин. У суді чоловік пояснив, що його працівниця, яка перебувала в магазині «Квіти», не продавала їх, а чекала, коли привезуть товар постачальники. Чому у неї в обох приміщеннях магазину були відкриті двері, він не знає. Підприємець вважав: його підвела продавець і він не має відповідати за її недоброчесні дії. Але суд вирішив по-іншому і виписав 17 тис. грн штрафу власнику магазину.

Кам’янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області покарав на 17 тис. грн продавця-менеджера магазину з продажу облицювальної плитки та будівельних матеріалів «Лео Кераміка». За даними адмінпротоколу, у суботу, 14 листопада чоловік не припинив роботу магазину та здійснював прийом клієнтів. У суді він заперечив пред’явлені претензії і пояснив, що того дня не обслуговував клієнтів.

Однак суд наголосив, що продавець мав вжити заходів для припинення роботи магазину, огородити доступ клієнтів до магазину та товару, але цього не було зроблено. Тому є всі підстави вважати, він допустив роботу магазину в порушення «карантину вихідного дня».

Також штраф 17 тис. грн мусить заплатити мешканка Кам’янця-Подільського Хмельницької області. У суботу, 14 листопада вона допустила роботу меблевого салону «Престиж», з найманим працівником здійснювала прийом відвідувачів. Жінка вину визнала, сказала, що того дня прийшла прибрати приміщення. Відкрила двері салону навстіж, а сама сіла в кабінеті готувати бухгалтерські документи. В цей час в салон зайшла колишня клієнтка, у якої були претензії щодо придбаних меблів.

Правоохоронці активно ловили порушників «карантину вихідного дня». Фото: Укрінформ

Оріхівський районний суд Запорізької області оштрафував на 17 тис. грн власницю кафе-бару «У Альони» за те, що її заклад працював у «карантин вихідного дня». Жінка визнала свою провину, підтвердила, що працювала без засобів захисту в нічний час під час дії карантину, оскільки не має грошей для існування. Це не зупинило суд, який зазначив: власниця бару раніше отримувала попередження за недотримання карантину, але належних висновків не зробила і знову вчинила адміністративне правопорушення.

Більше не пощастило підприємцю з кафе «Паблік-бар», що у Хусті Закарпатської області. У суботу, 21 листопада поліцейські зафіксували відвідувачів на літній терасі закладу і склали на підприємця адмінпротокол за порушення карантину. У суді чоловік не погодився, сказав, що кафе працювало в режимі адресної доставки замовлень та виконання замовлень на виніс. На літній терасі за столиками сиділи відвідувачі, які отримали із собою замовлені ними продукти харчування та вирішили їх спожити на місці.

Натомість суд вважав, що підприємець був зобов`язаний у вихідний день, 21 листопада дотримуватися положень урядової постанови, унеможлививши при цьому фактичне обслуговування людей на літній терасі. Як наслідок, суд виніс рішення – штраф 34 тис. грн!

Віталій Тараненко, «Главком»

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