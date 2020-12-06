План посилення карантину у січні Шмигаль представить в середу

Урядовець каже, що 100% мерів міст підтримують закриття дискотек

9 грудня уряд розгляне план посилення карантину у країні. Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«У грудні посилення обмежувальних заходів не буде. Завдяки карантину «вихідного дня» нам вдалося дещо стабілізувати епідемічну ситуацію та розвантажити медичну систему. Цього тижня тричі кількість одужалих перевищувала кількість нових хворих. Як запевнив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, наша медична система протягом грудня впорається з нинішнім навантаженням. Проте, з урахуванням динаміки захворюваності, припускаємо, що запроваджувати більш жорсткі карантинні заходи доведеться вже в січні», – пише урядовець.

Водночас за його словами держава робить усе, щоб українці якнайлегше пройшли зимові канікули заради безпеки. У п’ятницю Верховна Рада схвалила пакет законопроєктів, розроблених Урядом за ініціативи Президента, щодо підтримки людей та бізнесу в умовах посиленого карантину. Наразі спільно з місцевою владою йде робота над переліком можливих обмежень, для цього очільники міст та ОДА пройшли опитування та надали власну думку.

Зокрема, підтримують заборону або обмеження діяльності:

святкових концертів, дискотек і нічних клубів, масових заходів у приміщеннях, хостелів, ТРЦ — 100%

музеїв, кінотеатрів і театрів, закладів громадського харчування з організацією дозвілля — 95%

святкових ярмарків, спортзалів і фітнес-центрів — 90%

Водночас міські голови та керівники ОДА виступають за роботу з частковими обмеженнями громадського транспорту (не більше, ніж кількість сидячих місць), закладів громадського харчування (доставка або на винос) та готелів (без зон розваг та харчування).

Повний перелік можливих карантинних обмежень буде представлений на засіданні Уряду 9 грудня, зазначає Денис Шмигаль.