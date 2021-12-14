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    Українців попередили про курятину із сальмонелою

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    Українців попередили про небезпечне м'ясо, в якому знайшли сальмонелу - Українців попередили про курятину із сальмонелою
    Українців попередили про небезпечне м'ясо, в якому знайшли сальмонелу
    фото з відкритих джерел

    Небезпечну курятину завезли до Києва та Запоріжжя

    У курячому м'ясі, яке привезли з Польщі виявили сальмонелу. Таке м'ясо може завдати шкоди здоров'ю людини. Небезпечну курятину завезли до Києва та Запоріжжя. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області.

    Курятину польської компанії WCF Corp Sp. z o. o.завезли до Києва («М'ясний Торговий Дім») і Запоріжжя («Ред Мітт»). Відомство вимагає прибрати небезпечне м'ясо з обороту.

    Сальмонельоз - це інфекційне захворювання, що викликається бактеріями роду Salmonella. Воно може протікати як безсимптомно, так і з ураженням кишечника. У людини може боліти живіт, піднятися температура до 38-39 градусів. Також серед симптомів: нудота, блювота, загальна слабкість, багаторазовий водянистий стілець.

    При тяжкому перебігу хвороби може бути зневоднення і інтоксикація організму, порушення тонусу судин. Також може розвинутися ниркова недостатність.

    Сальмонельоз особливо небезпечний для дітей, літніх людей і людей з хронічними захворюваннями. Інкубаційний період (від вживання зараженої їжі до виникнення симптомів) в середньому становить 12-48 годин.

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    Теги: Запоріжжя Київ продукти хвороби
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    Українців попередили про курятину із сальмонелою