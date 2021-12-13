Гречка стала «золотою»: скільки коштує крупа в супермаркетах (ціни)

У деяких супермаркетах крупу можна купити по ціні 39 грн за 800 гр

Експерти прогнозують зростання ціни на популярну крупу

У 2022 році очікується зростання цін на гречану крупу на 15-20% – її вартість перевищить 65 грн/кг. Утім, у деяких супермаркетах уже настав 2022 рік, адже ціна популярної крупи перевищила 60 грн. «Главком» вирішив перевірити, яка ціна гречки у супермаркетах.

У торгівельній мережі «Сільпо» нам повідомили, що найдешевше крупу можна купити по ціні 39 грн за 800 гр, а найдорожчу за 69,99 грн.

У мережі «Ашан» ціна на гречку вар’юється від 42 грн і до 66 грн за кілограм. У мережі «АТБ» найдешевше можна знайти крупу за ціною 45 грн/кг.

У супермаркеті Novus вибір на будь-який гаманець від 47 грн/кг і до майже 100 грн за 900 гр не смаженої гречки. У мережі Metro найдешевше можна купити гречку за 45 грн 90 коп за 800 гр. А найдорожче – майже за 59 грн за 800 гр.

«Екомаркет» продає гречку від 44,80 грн за кг і до понад 70 грн за 800 гр.

Лідерство високих цін наразі утримує Епіцентр. Там гречану крупу продають за ціною від 63 грн/кг і вище.

Як повідомлялося, уряд визнав, що за рік ціни на окремі продукти виросли на 70-75%.

За словами експерта організації ООН (ФАО) Андрія Ярмака, розірвані ланцюжки постачання та глобальна інфляція – основні причини світового подорожчання продуктів харчування.

Нагадаємо, згідно з даними ООН, за останній рік ціни на продукти у світі зросли на 30%. У жовтні вони побили десятирічний рекорд.