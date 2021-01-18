Порошенко привітав Борисенка, який перемагає на виборах у Борисполі

Петро Порошенко привітав Володимира Борисенка, який перемагає на виборах у Борисполі

За попередніми даними Володимир Борисенко отримав 28% голосів і випереджає найближчих конкурентів на 8%

П’ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко привітав кандидата від партії Володимира Борисенка, який перемагає на виборах міського голови Борисполя.

Про це Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook.

«Вітаю з переконливою перемогою кандидата від «Європейської Солідарності» Володимира Борисенка на виборах міського голови у Борисполі», – написав Порошенко.

«Коли «слуги» об’єднуються з ОПЗЖ, борючись проти представника «ЄС», результат очікуваний. Володимир Борисенко випередив владного кандидатам на понад півтори тисячі голосів», – зазначив лідер партії.

«Щиро вдячний всім виборцям за високий рівень підтримки команди «Європейської Солідарності». Дякую за те, що зробили свідомий вибір на користь кращого кандидата! Вірю, що Володимир зробить Бориспіль комфортним містом європейського рівня», – наголосив п’ятий Президент.

За попередніми даними Володимир Борисенко отримав 28% голосів і випереджає найближчих конкурентів на 8% (більш ніж півтори тисячі голосів).

Як повідомлялося раніше, в Броварах було затримано пʼятеро киян,що фальсифікували місце своєї реєстрації для того, аби проголосувати на виборах броварського міського голови.

Станом на 20:00 годину до поліції Київщини надійшло 82 повідомлення, пов’язаних з порушенням виборчого процесу.