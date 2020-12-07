Порятунок «ковідних» хворих у Києві: скільки ліжок уже під'єднані до кисню

На збільшення ліжкомісць із подачею кисню Київ виділив майже 31 млн грн

У столичних медичних закладах подачею кисню обладнані 2117 ліжок для хворих на коронавірус. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на запитання від ЗМІ.

Він нагадав, що на сьогодні столиця власними силами підготувала загалом понад 4,8 тисяч ліжок у комунальних медзакладах для надання допомоги хворим на коронавірус.

«Серед них – 2117 ліжок з подачею кисню. Зокрема: 1523 – з централізованою подачею, та 594 – з кисневими концентраторами. На збільшення ліжкомісць із подачею кисню місто виділило майже 31 мільйон гривень. Це кошти на капітальний ремонт систем киснепостачання. Іще понад 5,5 мільйонів передбачили на закупівлю кисневих концентраторів», – повідомив Кличко.

Він зазначив, що з Держбюджету столиці мають надати понад 64 млн грн на ремонти систем киснепостачання та закупівлю концентраторів.

Із цих коштів Департамент охорони здоров’я КМДА вже отримав майже 30 мільйонів гривень. За рахунок грошей міста та Держбюджету до кінця року планується збільшити кількість ліжок з постачанням кисню до понад 3,5 тисяч, це – 80% ліжкового фонду, визначеного для прийому хворих на коронавірус.

«Для прикладу наведу міську лікарню №7, де ми за кошти столиці облаштували додаткові відділення для прийому хворих на коронавірус. На сьогодні там вже 140 ліжок для лікування хворих на Covid-19. Усі ці ліжкомісця обладнано кисневими точками. Наразі лікарня очікує на поставку кисневої бочки, щоб забезпечити усі обладнані точки киснем, – підкреслив мер. – І це при тому, що на початку вересня у закладі створили спочатку відділення на 30 ліжок, і було всього 13 кисневих точок. Аналогічна ситуація і у 18-й лікарні. За досить короткий час кількість ліжок там збільшили з 60 до 160, з яких 144 сьогодні – з подачею кисню. Тривають ремонти систем киснепостачання і в інших лікарнях столиці».

Коронавірус в Україні

Всього 821947

Одужали 423704

Хворіють 384510

Померли 13733

Копіювати код для вставки

За минулу добу, 6 грудня, у Києві коронавірус виявлено у 1526 людей. Це на 8 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 5 грудня було 1518 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 81335 випадків захворювання на Covid-19.

Київ розпочав підготовку логістичної бази для прийому вакцини від коронавірусу.