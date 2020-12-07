Київ вже готує логістичну базу для прийому вакцини від коронавірусу

У Києві є спеціалізоване комунальне підприємство, яке може забезпечити логістику транспортування та зберігання вакцини

Київ розпочав підготовку логістичної бази для прийому вакцини від коронавірусу. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

«Сьогодні всі країни борються зі стрімким розповсюдженням вірусу. Зокрема, деякі держави – для упередження захворювання – вже невдовзі розпочнуть вакцинацію громадян. Як ми знаємо, вакцину від коронавірусу, замовив і уряд України. Інформації щодо того, коли вона надійде та в якій кількості, ми поки що не маємо. Але готуємося до цього», – сказав мер.

Він зазначив, що у столиці є спеціалізоване комунальне підприємство, яке може забезпечити логістику транспортування та зберігання вакцини, а медзаклади – саму процедуру вакцинації.

За словами Кличка, у столичних медзаклах первинної ланки працюють кабінети щеплень з медперсоналом та обладнанням для зберігання вакцини. За необхідності місто готове придбати додаткове обладнання та провести навчання для медпрацівників щодо вакцинації проти коронавірусу. Тож, коли вакцина з'явиться в Україні, столиця буде готова одразу розпочати вакцинацію.

Нагадаємо, у світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Особливістю цієї вакцини є необхідність зберігання при дуже низьких температурах.

Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року. Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.

У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.