Київ готується до прийому вакцини від коронавірусу: інформація від Кличка (відео)
Київський міський голова Віталій Кличко дає онлайн-брифінг
Фото: пресслужба мера Києва
Мер столиці розповів про протидію Києва поширенню коронавірусу
Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці в умовах зростання захворюваності на коронавірус.
Так, мер поінформував:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
- яку кількість киян, хворих на Covid-19, госпіталізували;
- про підготовку міста до прийому вакцини від коронавірусу;
- яку кількість ліжок підготувало місто для прийому хворих на Covid-19;
- скільки шкіл та садків закриті на карантин.
Як повідомлялося, за минулу добу, 6 грудня, у Києві коронавірус виявлено у 1526 людей. Це на 8 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 5 грудня було 1518 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 81335 випадків захворювання на Covid-19.