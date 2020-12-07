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    Київ готується до прийому вакцини від коронавірусу: інформація від Кличка (відео)

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    Київський міський голова Віталій Кличко дає онлайн-брифінг - Київ готується до прийому вакцини від коронавірусу: інформація від Кличка (відео)
    Київський міський голова Віталій Кличко дає онлайн-брифінг
    Фото: пресслужба мера Києва

    Мер столиці розповів про протидію Києва поширенню коронавірусу

    Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці в умовах зростання захворюваності на коронавірус.

    Так, мер поінформував:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
    • яку кількість киян, хворих на Covid-19, госпіталізували;
    • про підготовку міста до прийому вакцини від коронавірусу;
    • яку кількість ліжок підготувало місто для прийому хворих на Covid-19;
    • скільки шкіл та садків закриті на карантин.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 6 грудня, у Києві коронавірус виявлено у 1526 людей. Це на 8 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 5 грудня було 1518 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 81335 випадків захворювання на Covid-19.

    Теги: Віталій Кличко Київ епідемія карантин кияни вакцинація коронавірус
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