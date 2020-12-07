Коронавірус закриває на карантин все більше шкіл і дитсадків Києва

Столичні дитсадки наповнені менш як наполовину

Через коронавірус у Києві на карантин закриті 5 шкіл та 10 дитячих садочків. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

«На сьогодні в місті закриті на карантин 5 шкіл. На дистанційному навчанні – 1190 класів у 289 школах. Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – майже 1500. Також хворіють понад 1100 педагогів», – розповів мер.

Він також зазначив, що через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 215 груп у 155 дитячих садках. 10 садочків повністю закриті на карантин.

Наповненість дітей у столичних дитсадках сьогодні – понад 46%.

Коронавірус в Україні

Всього 821947

Одужали 423704

Хворіють 384510

Померли 13733

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За минулу добу, 6 грудня, у Києві коронавірус виявлено у 1526 людей. Це на 8 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 5 грудня було 1518 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 81335 випадків захворювання на Covid-19.

Нагадаємо, станом на 4 грудня через коронавірус у Києві на карантин були закриті 5 шкіл та 9 дитячих садочків.

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