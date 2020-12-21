Посилення карантину: які заборони діють у Києві (перелік)

Під час січневого локдауну не працюватимуть кафе, ресторани, бари

Столична влада нагадала киянам про низку додаткових карантинних обмежень, запроваджених урядом

У Києві, як і в усій Україні, з 19 грудня діє низка додаткових протиепідемічних обмежень, запроваджених урядом. Про це нагадує пресслужба Київської міської держадміністрації.

Так, згідно з рішенням уряду, додатково до протиепідемічних заходів «помаранчевої» карантинної зони на території України заборонено:

проведення у закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю дітей з більш ніж однієї групи/класу за присутності відвідувачів;

проведення в розважальних закладах та закладах громадського харчування святкових заходів, бенкетів, майстер-класів, публічних подій;

приймання відвідувачів у музеях, на виставках, в галереях тощо, якщо в залах присутні більше 1 особи на 10 кв. м;

робота закладів громадського харчування з 23:00 до 07:00 (крім доставки замовлень на винос). Проведення розрахункових операцій припиняється після 22:00. У ніч із 31.12 на 01.01 робота ресторанів та кафе буде дозволена до 01:00;

релігійні заходи: у приміщенні за умови присутності більше 1 особи на 5 кв. м: на відкритому повітрі за умови недотримання дистанції 1,5 м між присутніми.

Також продовжує діяти низка заборон, встановлених урядом для «помаранчевої» зони небезпеки.

Зокрема, заборонено:

проведення масових (культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших) заходів за участю більше 20 осіб та недотримання дистанції у 1,5 м;

робота кінотеатрів та закладів культури з наповненістю понад 50% місць одного залу;

діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, – крім готелів;

відвідування групових занять у професійних та вищих навчальних закладах освіти дозволене групами не більше 20 осіб;

проведення медзакладами планових госпіталізацій (не стосується надання медичної допомоги вагітним, новонародженим, пацієнтам із онкозахворюваннями, паліативним хворим та випадків, коли є ризик для життя пацієнта тощо);

діяльність спортивних залів та фітнес-центрів, крім закладів, що можуть забезпечити відвідування не більше 1 особи на 20 кв. м приміщення;

перебування в громадських місцях, транспорті без вдягнутих захисних масок;

перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу;

самовільне залишення місця самоізоляції, обсервації;

відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального захисту;

проведення дискотек, робота розважальних закладів (нічних клубів) тощо.

Громадський транспорт – трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі – має здійснювати перевезення пасажирів виключно в межах регламентованої технічною документацією кількості місць.

Нагадаємо, в Україні з 8 до 24 січня 2021 року включно буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.

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