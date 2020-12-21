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    Коронавірус у Києві: свіжі дані від Кличка (відео)

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    Мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінг - Коронавірус у Києві: свіжі дані від Кличка (відео)
    Мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінг
    Фото: пресслужба мера Києва

    Мер Києва надав оперативну інформацію про поширення коронавірусу в місті

    Столичний голова Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації в Києві.

    Так, мер поінформував:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
    • яку кількість киян, хворих на Covid-19, госпіталізували;
    • хто більше помирає від коронавірусу – чоловіки чи жінки;
    • про фінансову підтримку медиків міською владою;
    • скільки столичних шкіл та садків закрито на карантин.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 20 грудня, у Києві коронавірус виявлено у 673 людей. Це на 83 особи менше, ніж за попередню добу (за добу 19 грудня було 756 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 101123 випадки захворювання на Covid-19.

    Теги: Віталій Кличко Київ епідемія карантин коронавірус
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