Коронавірус у Києві: свіжі дані від Кличка (відео)
Мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінг
Фото: пресслужба мера Києва
Мер Києва надав оперативну інформацію про поширення коронавірусу в місті
Столичний голова Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації в Києві.
Так, мер поінформував:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
- яку кількість киян, хворих на Covid-19, госпіталізували;
- хто більше помирає від коронавірусу – чоловіки чи жінки;
- про фінансову підтримку медиків міською владою;
- скільки столичних шкіл та садків закрито на карантин.
Як повідомлялося, за минулу добу, 20 грудня, у Києві коронавірус виявлено у 673 людей. Це на 83 особи менше, ніж за попередню добу (за добу 19 грудня було 756 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 101123 випадки захворювання на Covid-19.