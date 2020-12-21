Коронавірус у Києві: свіжі дані від Кличка (відео)

Мер Києва надав оперативну інформацію про поширення коронавірусу в місті

Столичний голова Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації в Києві.

Так, мер поінформував:

на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;

яку кількість киян, хворих на Covid-19, госпіталізували;

хто більше помирає від коронавірусу – чоловіки чи жінки;

про фінансову підтримку медиків міською владою;

скільки столичних шкіл та садків закрито на карантин.

Як повідомлялося, за минулу добу, 20 грудня, у Києві коронавірус виявлено у 673 людей. Це на 83 особи менше, ніж за попередню добу (за добу 19 грудня було 756 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 101123 випадки захворювання на Covid-19.