На тлі епідемії коронавірусу киян атакує грип: майже 12 тис. хворих за тиждень
У столиці спостерігається зниження захворюваності на грип і ГРВІ порівняно з попереднім тижнем
У Києві за минулий тиждень, з 14 по 20 грудня, зареєстровано 11653 хворих на грип і ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні та є нижчою базової лінії на 47,6%. Наразі показник захворюваності становить 392,7.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.
Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на грип і ГРВІ на 1,9% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дитячого населення. Так, дітей захворіло – 4350 (зниження на 4,4%), дорослих – 7303 (майже на рівні минулого тижня).
У структурі захворюваності діти становлять 37,3%, а на попередньому тижні – 38,3%. Серед школярів захворюваність знизилася на 1,6% – зареєстровано 2287 випадків.
До медичних закладів за тиждень госпіталізовано 39 осіб, із них 30 – діти.
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Всього964
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Одужали581
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Хворіють366
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Померли16
Як повідомлялося, за минулу добу, 20 грудня, у Києві коронавірус виявлено у 673 людей. Це на 83 особи менше, ніж за попередню добу (за добу 19 грудня було 756 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 101123 випадки захворювання на Covid-19.