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    На тлі епідемії коронавірусу киян атакує грип: майже 12 тис. хворих за тиждень

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    Минулого тижня у Києві на грип і ГРВІ захворіло&nbsp;4350 дітей - На тлі епідемії коронавірусу киян атакує грип: майже 12 тис. хворих за тиждень
    Минулого тижня у Києві на грип і ГРВІ захворіло 4350 дітей
    Фото з відкритих джерел

    У столиці спостерігається зниження захворюваності на грип і ГРВІ порівняно з попереднім тижнем

    У Києві за минулий тиждень, з 14 по 20 грудня, зареєстровано 11653 хворих на грип і ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні та є нижчою базової лінії на 47,6%. Наразі показник захворюваності становить 392,7.

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

    Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на грип і ГРВІ на 1,9% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дитячого населення. Так, дітей захворіло – 4350 (зниження на 4,4%), дорослих – 7303 (майже на рівні минулого тижня).

    У структурі захворюваності діти становлять 37,3%, а на попередньому тижні – 38,3%. Серед школярів захворюваність знизилася на 1,6% – зареєстровано 2287 випадків.

    До медичних закладів за тиждень госпіталізовано 39 осіб, із них 30 – діти.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      964
    • Одужали
      581
    • Хворіють
      366
    • Померли
      16

    Як повідомлялося, за минулу добу, 20 грудня, у Києві коронавірус виявлено у 673 людей. Це на 83 особи менше, ніж за попередню добу (за добу 19 грудня було 756 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 101123 випадки захворювання на Covid-19.

    Теги: Київ грип кияни коронавірус
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