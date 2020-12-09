В Україні запровадять посилений карантин: дати та основні обмеження

У середу, 8 грудня, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про запровадження посилених карантинних обмежень з січня

Кабінет міністрів через погіршення ситуації із Covid-19 запроваджує жорсткі карантинні обмеження: вони триватимуть із 8 по 24 січня 2021 року.

«Назвемо їх «зимові канікули заради безпеки». Це робиться для того, щоб не допустити розгортання нової потужної хвилі захворюваності, яка може настати, зокрема, після новорічних свят», – зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.

Що заборонять

відвідувати заклади освіти, крім дошкільної освіти та спеціальних закладів;

працювати кафе, барам, ресторанам, крім роботи «на винос» та доставки;

працювати закладам харчування в аеропортах;

працювати ТРЦ, розважальним закладам, крім роботи продуктових магазинів, аптек у торгових центрах;

працювати салонам краси, фітнес-залам, басейнам, продовольчим і непродовольчим ринкам;

проведення масових заходів.

Які обмеження будуть посилені

Розширять деякі обмежувальні протиепідемічні заходи, зокрема:

Заборона на проведення масових заходів (культурних, зокрема концертів, спортивних, соціальних, рекламних і т.д.);

З аходи за участю понад 20 осіб (в разі проведення заходів з кількістю учасників до 20 чоловік організатор забезпечує дотримання між учасниками фізичної дистанції не менше 1,5 метра), крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади і органів місцевого самоврядування;

аходи за участю понад 20 осіб (в разі проведення заходів з кількістю учасників до 20 чоловік організатор забезпечує дотримання між учасниками фізичної дистанції не менше 1,5 метра), крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади і органів місцевого самоврядування; Заборона діяльності культових споруд і приміщень, пристосованих під молитовні потреби, за умови їхньої наповненості більше 50% передбачених стаціонарних місць для сидіння. Можна проводити релігійні заходи на відкритому повітрі з дотриманням дистанції 1,5 метра;

Заборона прийому відвідувачів у кінотеатрах із наповненістю кінозалів або залів понад 50 місць (розміщення здійснюється з вільним місцем поруч, спереду і ззаду) в кожному окремому кінозалі або залі;

Дозволено прийом відвідувачів в музеях, виставках, галереях з можливість обмежити кількість відвідувачів в залі з розрахунку 1 людина на 10 кв. метрів.

Заборона проведення дискотек, розважальних закладів (нічних клубів), діяльність закладів громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів і т.д.) з організацією дозвілля, зокрема проведення святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій тощо;

Заборона проведення в навчальних закладах масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю дітей з більш ніж однієї групи/класу і в присутності глядачів (відвідувачів);

Буде заборонений прийом відвідувачів спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів, крім відвідування спортсменами національної збірної;

Заборонено проведення всіх масових заходів, крім проведення офіційних спортивних заходів;

робота підприємств громадського харчування і місць для харчування в готелях з 11 години до 6 годин наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері на замовлення клієнтів.

Кому дозволять працювати

Дозволяють працювати супермаркетам, аптекам, банкам, поштовим відділенням, готелям, а також з певними обмеженнями громадському транспорту.

У період з 11 січня по 22 січня 2021 року рекомендується організаціям незалежно від форми власності, встановити для працівників режим дистанційної (надомної) роботи.

Що буде з транспортом?

Уряд не буде забороняти роботу транспорту під час дії додаткових карантинних обмежень. Це стосується усіх видів сполучення.

Автотранспорт, у тому числі маршрутні таксі, тролейбуси, трамваї та залізниця перевозитимуть пасажирів у кількості місць для сидіння. Це стосується міського, приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення.

Внутрішні авіаперевезення здійснюватимуться без обмежень. Під час авіаподорожей закордон перевіряйте умови в'їзду/виїзду, встановлені для українських громадян країною, куди прямує пасажирів.

Метро перевозитиме пасажирів без обмежень щодо кількості місць для сидіння.

Локдаун в Україні: передумови введення

11 листопада Кабінет міністрів ухвалив рішення про відмову від адаптивного карантину та введення «карантину вихідного дня». Зокрема, у вихідні дні додатково до обмежень, передбачених у будні, була заборонена діяльність закладів харчування, торговельних центрів, закладів культури, спортзалів, фітнес-центрів, закладів розміщення, у тому числі готелів (крім тих, що виконують соціальні функції). «Карантин вихідного дня» діяв з 14 по 30 листопада.

2 грудня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін не буде продовжувати «карантин вихідного дня». На території всієї країни діятимуть обмеження «помаранчевої» зони.

4 грудня Степанов заявив, що МОЗ пропонуватиме уряду ввести жорсткий карантин з початку січня терміном на три тижні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у грудні 2020 року посилення карантину не буде, але у січні 2021 року уникнути його, ймовірно, не вдасться.

Раніше в ЗМІ просочилася інформація про терміни введення в Україні локдауну. Дані різнились. Так, згідно з однією версією, країну мали відправити на карантин з першого ж дня 2021 на два тижні, тобто з 1 по 14 січня. За другою – з 8 січня.