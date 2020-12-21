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    За кілька днів до канікул у Києві закриті на карантин три школи

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    Школи закриваються на карантин через виявлені випадки коронавірусу - За кілька днів до канікул у Києві закриті на карантин три школи
    Школи закриваються на карантин через виявлені випадки коронавірусу
    Фото з відкритих джерел

    Після канікул під час локдауну всі школи столиці навчатимуться в дистанційному режимі

    Через коронавірус у Києві на карантин закриті 3 школи та 5 дитячих садочків. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

    «Щодо навчального процесу у столиці. На карантин у Києві закриті на сьогодні 3 школи. На дистанційному навчанні перебувають 640 класів у 227 школах. Усього хворих на коронавірус школярів у столиці – 901. Також хворіють понад 780 педагогів», – зазначив мер.

    Також Кличко повідомив, що через виявлені випадки вірусу тимчасово закрита 151 група в 122 садках. 5 садочків повністю закриті на карантин. Наповненість дітей у дитсадках столиці – понад 54%.

    Як відомо, з 25 грудня у школах Києва розпочинаються зимові канікули. 

    Після зимових канікул, з 11 січня 2021 року, заклади освіти Києва розпочинають роботу в дистанційному форматі. У звичайному режимі залишаються працювати лише дитячі садочки. Департамент освіти і науки КМДА оновив рекомендації щодо роботи закладів освіти столиці під час локдауну.

    Раніше Міносвіти оприлюднило рекомендації для шкіл щодо роботи у січні. 

    В Україні з 8 до 24 січня 2021 року включно буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.

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    Теги: Віталій Кличко Київ школа карантин дитячий садок коронавірус
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