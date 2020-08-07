Послаблення карантину на залізниці: від сьогодні київські регіональні поїзди будуть заповнені вщент



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Для посадки в поїзд пасажири обов`язково повинні вдягти захисну маску

Укрзалізниця вже продає 100% місць у регіональних поїздах

Від сьогодні, 7 серпня, в регіональних поїздах, що прямують з Києва та зворотно,квитки можна купити на 100% місць.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Зазначається, що відновлення повноцінного продажу квитків на регіональні поїзди стало можливим завдяки погодженню Київської міської державної адміністрації.

«Продаж проїзних документів у межах 100% місць відкрито на підставі прийнятих рішень регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 31.07.2020», - йдеться в повідомленні.

В Укрзалізниці нагадали, що подовжено курсування 17 регіональних поїздів. Завдяки регіональним поїздам пасажири мають можливість подорожувати з Києва до Конотопа, Фастова, Шостки, Чернігова, Жмеринки, Рівного та інших міст.

Усі поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд.

Для посадки в поїзд пасажири обов`язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона.

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» з 3 серпня, скасувала зупинки низки поїздів у Луцьку та Тернополі через посилення карантинних заходів у цих регіонах.

Пізніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що потяги, які прямують через «червону» зону карантину, будуть зупинятися виключно для висадки пасажирів.