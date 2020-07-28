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    Економіка та фінанси

    «Укрзалізниця» наприкінці липня відновить курсування 17 регіональних поїздів

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    В &laquo;Укрзалізниці&raquo; нагадують, що під час подорожей обов&rsquo;язковим є використання пасажирами та залізничниками засобів індивідуального захисту - «Укрзалізниця» наприкінці липня відновить курсування 17 регіональних поїздів
    В «Укрзалізниці» нагадують, що під час подорожей обов’язковим є використання пасажирами та залізничниками засобів індивідуального захисту

    Рух регіональних потягів буде відновлено з 31 липня

    «Укрзалізниця»  з 31 липня цього року відновить курсування 17 регіональних поїздів. Про це йдеться на сайті підприємства.

    Зазначається, що завдяки регіональним поїздам пасажири зможуть подорожувати з Києва до Конотопа, Фастова, Шостки, Чернігова, Жмеринки, Рівного та інших міст.

    Зокрема, з 31 липня курсування відновлять такі поїзди:

    № 884/883 Фастів — Зернове — Київ-Волинський щоденно;

    № 888/887 Київ-Волинський — Ворожба – Фастів щоденно;

    № 896/895 Київ-Волинський — Конотоп щоденно, крім п’ятниць і неділь;

    № 896/895 Конотоп — Київ-Волинський щоденно, крім понеділків і субот;

    № 896/895 Київ-Волинський — Шостка по п’ятницях і неділях;

    № 896/895 Шостка — Київ-Волинський по понеділках і суботах;

    № 864/863-866/865 Неданчичі, Чернігів — Київ-Волинський по понеділках, п’ятницях, суботах і неділях;

    № 867 Київ — Жмеринка по п’ятницях, суботах і неділях;

    № 868 Жмеринка — Київ по понеділках, суботах і неділях;

    № 880/879-882/881 Київ-Волинський — Славутич — Фастів по неділях;

    № 885 Київ — Рівне по п’ятницях, суботах і неділях;

    № 886 Рівне — Шепетівка по п’ятницях, суботах і неділях;

    № 870 Шепетівка — Київ по понеділках, суботах і неділях;

    № 887/888 Коростень — Вінниця щоденно, крім понеділка;

    № 889/890 Вінниця — Коростень щоденно, крім понеділка;

    № 877 Коростень — Житомир по понеділках;

    № 878 Житомир — Коростень по понеділках.

    В «Укрзалізниці» нагадують, що під час подорожей обов’язковим є використання пасажирами та залізничниками засобів індивідуального захисту. У разі виявлення порушень залізничники будуть вимушені викликати працівників Національної поліції України.

    Нагадаємо, що призначення поїздів здійснюється відповідно до прийнятих рішень обласних регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій по кожній області окремо.

    Як повідомлялося, «Укрзалізниця» відновлює харчування, але не у всіх потягах.

    Київ Укрзалізниця Вінниця потяг Житомир Рівне Чернігів
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