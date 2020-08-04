Криклій пообіцяв, що потяги зупинятимуться в «червоній» зоні карантину для висадки пасажирів



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Людина може вийти з поїзда, але назад вже не зайде і зрозуміло, що підсаджуватися на зупинці в Тернополі вже не буде, - Криклій

Мінінфраструктури звернулось до уряду з пропозицією, відповідно до якої можна буде забезпечити висадку людей у «червоній» зоні карантину - міністр

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що потяги, які прямують через «червону» зону карантину, будуть зупинятися виключно для висадки пасажирів. Про це міністр повідомив в ефірі «Громадського радіо».

За словами урядовця, якщо висадки-посадки взагалі не буде, то потрібно попереджати людей заздалегідь.

Криклій поінформував, що Мінінфраструктури звернулось до уряду з пропозицією, відповідно до якої можна буде забезпечити висадку людей у «червоній» зоні карантину.

«Питання в тому, щоб мобільність коронавірусу не поширювалося. Зрозуміло, що висадку зробити це не проблема. Людина може вийти з поїзда, але назад вже не зайде і зрозуміло, що підсаджуватися на зупинці в Тернополі вже не буде. Зараз ми підходимо до цієї логіки, і я сподіваюся, що завтра такі зміни до постанов зроблять», - сказав Криклій.

Як повідомлялося, 3 серпня «Укрзалізниця» скасувала зупинки низки поїздів у Луцьку та Тернополі через посилення карантинних заходів у цих регіонах.

Нові правила адаптивного карантину, за якими Україну розділили на чотири зони, вступили у силу з понеділка, 3 серпня. Перегляд епідеміологічної ситуації уряд буде проводити щоп'ятниці.

Раніше стало відомо, що влада Луцька відмовляється посилювати карантин, незважаючи на знаходження в «червоній зоні».

ТакожТернопільська міська рада заявила про рішучу незгоду щодо віднесення міста до «червоної» зони карантину. Відповідне рішення прийняли на позачерговій сесії ради.

До відома, в Україні станом на 4 серпня коронавірусом заразилась 1061 особа, 737 одужали, 26 померли.

У МОЗ повідомили, що Україна отримає вісім мільйонів доз вакцин від коронавірусу.