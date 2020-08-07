Антимонопольний комітет оштрафував «Укрзалізницю» на 18 млн грн



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АМКУ вважає додаткову послугу з подачі вагонів на малодіяльні станції необґрунтованою

Дії «Укрзалізниці» містили ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції

Антимонопольний комітет (АМКУ) наклав штраф у розмірі 18 млн грн на АТ «Укрзалізниця», адже вважає додаткову послугу з подачі вагонів на малодіяльні станції необґрунтованою.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

«До Комітету продовжують надходити заяви та звернення, в яких вантажовідправники та вантажоотримувачі скаржаться, що «Укрзалізниця» визначила певні залізничні станції, які вони використовують для відправлення або отримання вантажів, малодіяльними та в безальтернативному порядку запропонувало укласти додаткову угоду до договору про надання послуг, запровадивши послугу «Подача й забирання вагонів та контейнерів для навантаження або вивантаження на малодіяльні станції, для виконання комерційних операцій, а також роботи пов’язані з прийманням, видачею, навантаженням і вивантаженням», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що при введенні такої послуги, її вартість становила 170,38 грн без ПДВ (204,46 грн з ПДВ) за 1 вагон / 1 кілометр і в подальшому зростала.

«Оскільки такі дії АТ «Укрзалізниця» містили ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, Комітет розпочав розгляд справи», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що Комітет встановив, що «Укрзалізниця» одноосібно, без прохання вантажовласників та без визначення з ними методів погодження тарифу, в безальтернативному порядку запровадило послугу, встановило вартість на неї, а також визначило підстави для її застосування (застосовується після укладання додаткової угоди), а підписання додаткової угоди про надання послуги є умовою надання Товариством послуг перевезень вантажів з/на малодіяльні вантажні станції, яку неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку.

«АТ «Укрзалізниця» не змогло спростувати висновок Комітету про наявність та кваліфікацію вчиненого порушення.Тому за результатами розгляду справи на засіданні 06.08.2020 Комітет наклав на УЗ штраф 18,28 млн грн та зобов’язав компанію «Укрзалізниц» припинити зазначене порушення», – йдеться в повідомленні.

Раніше Антимонопольний комітет заявив про сплату рекордного штрафу до держбюджету.