Повітря нездорове: Київ у десятці найбрудніших мегаполісів світу
У столиці України вже кілька днів спостерігається високий рівень забруднення повітря
Станом на ранок 18 лютого Київ знаходиться на восьмому місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.
Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.
Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 161 при нормі у 50. Стан повітря характеризується як «нездоровий».
інтерактивна карта також свідчить про високу забрудненість повітря в Києві.
Згідно з її даними, наразі у більшості районів Києва стан забруднення повітря «нездоровий» або «нездоровий для чутливих груп».
Карта якості повітря ЛУН Місто Air теж свідчить, що наразі повітря в Києві «нездорове».
За прогнозами Українського гідрометцентру на найближчі дні, метеорологічні умови не сприятимуть розсіюванню шкідливих речовин у приземному шарі атмосфери
Нагадаємо, 17 лютого Київ перебував на 10 місці у списку мегаполісів із найбруднішим повітрям.
Раніше екологи пояснювали, що забруднення повітря було пов’язано з активною роботою котлових систем у приватному секторі у зв'язку з різким зниженням температури.