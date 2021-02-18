Повітря нездорове: Київ у десятці найбрудніших мегаполісів світу

У столиці України вже кілька днів спостерігається високий рівень забруднення повітря

Станом на ранок 18 лютого Київ знаходиться на восьмому місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 161 при нормі у 50. Стан повітря характеризується як «нездоровий».

Дані ресурсу Iqair

інтерактивна карта також свідчить про високу забрудненість повітря в Києві.

Згідно з її даними, наразі у більшості районів Києва стан забруднення повітря «нездоровий» або «нездоровий для чутливих груп».

Карта забрудення повітря у реальному часі

Карта якості повітря ЛУН Місто Air теж свідчить, що наразі повітря в Києві «нездорове».

Карта якості повітря ЛУН Місто Air

За прогнозами Українського гідрометцентру на найближчі дні, метеорологічні умови не сприятимуть розсіюванню шкідливих речовин у приземному шарі атмосфери

Нагадаємо, 17 лютого Київ перебував на 10 місці у списку мегаполісів із найбруднішим повітрям.

Раніше екологи пояснювали, що забруднення повітря було пов’язано з активною роботою котлових систем у приватному секторі у зв'язку з різким зниженням температури.