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    Повітря нездорове: Київ у десятці найбрудніших мегаполісів світу

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    У Києві смог - Повітря нездорове: Київ у десятці найбрудніших мегаполісів світу
    У Києві смог
    Фото з відкритих джерел

    У столиці України вже кілька днів спостерігається високий рівень забруднення повітря

    Станом на ранок 18 лютого Київ знаходиться на восьмому місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

    Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

    Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 161 при нормі у 50. Стан повітря характеризується як «нездоровий».

    Дані ресурсу Iqair
    Дані ресурсу Iqair

    інтерактивна карта також свідчить про високу забрудненість повітря в Києві.

    Згідно з її даними, наразі у більшості районів Києва стан забруднення повітря «нездоровий» або «нездоровий для чутливих груп».

    Карта забрудення повітря у реальному часі
    Карта забрудення повітря у реальному часі

    Карта якості повітря ЛУН Місто Air теж свідчить, що наразі повітря в Києві «нездорове».

    Карта якості повітря ЛУН Місто Air
    Карта якості повітря ЛУН Місто Air

    За прогнозами Українського гідрометцентру на найближчі дні, метеорологічні умови не сприятимуть розсіюванню шкідливих речовин у приземному шарі атмосфери

    Нагадаємо, 17 лютого Київ перебував на 10 місці у списку мегаполісів із найбруднішим повітрям.

    Раніше екологи пояснювали, що забруднення повітря було пов’язано з активною роботою котлових систем у приватному секторі у зв'язку з різким зниженням температури.

    Теги: екологія прогноз погоди Київ рейтинг повітря
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