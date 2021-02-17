В Україну суне нова порція холоду. Якою буде погода 18-19 лютого

21-22 лютого до нас прийде відлига

У Києві 18 лютого серйозні опади малоймовірні

У четвер, 18 лютого, температура повітря після минулої ночі трохи підвищиться, хоча все одно буде морозно. Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Найближчої ночі в Україні очікується -7-14 градусів, на північному сході -15-22 градуси, на Півдні та Заході -3-9 градусів, на Закарпатті близько нуля.

Завтра вдень у північних областях буде -7-14 градусів, на решті території -2-7 градусів, на Півдні -2+3, на Закарпатті та в Криму +1+5 градусів.

Сніг 18 лютого ймовірний на Заході, у південній частині та подекуди у центральних областях. На решті території – без істотних опадів.

За словами Діденко, 19 лютого на Україну обрушиться нова потужна порція холоду – стовпчики термометрів опускатимуться місцями до -24-29 градусів.

У Києві 18 лютого якісь серйозні опади малоймовірні. На дорогах слизько. Вночі та вдень 18-го лютого температура повітря буде приблизно однаковою -10-12 градусів морозу. На вечір похолодає до -16-18 градусів. У ніч на п'ятницю може врізати до -20 градусів, а на околицях столиці ще нижче.

Синоптикиня зазначила, що 21-22 лютого до нас прийде відлига і навіть плюсова температура.

Зазначимо, що вночі 17 лютого температура повітря в Україні знизилися до -25º, а в Черкасах до -29,3º. Місто знову стало найхолоднішим містом не тільки України, а й Центральної Європи.

Начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань зазначив, що за останні 30 років спостережень таких сильних морозів у другій половині лютого не було.

Сильні морози та снігопади вирують у Європі та США. У Греції потужний циклон «Медея» приніс незвично низькі температури. Уперше за багато років замерзло Балтійське море.

Унаслідок зимової бурі, що обрушилася на теплі штати в США, загинула щонайменше 21 людина, кілька мільйонів жителів Техасу залишилися без електрики в аномально холодну погоду.