Пожежа на Київщині: з вогню винесли 16 балонів з вибухонебезпечними газами (фото)

Всередині гаража виявлено 11 балонів з фреоном, 4 кисневі та 1 газовий балон

У селі Горенка на Київщині сталася масштабна пожежа у гаражі. Вогонь охопив легковий автомобіль Audi та будівлю на колесах і загрожував перекинутися на сусідні будинок і гараж. Як розповіли у ДСНС України, пожежа сталась увечері 8 вересня.

«8 вересня о 18:29 до оперативно-диспетчерської служби 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь надійшло повідомлення про загоряння приватного гаража у с. Горенка по вул. Мічуріна Гостомельської селищної територіальної громади. У палаючій будівлі вогнеборці під час гасіння виявили 16 балонів з вибухонебезпечними газами», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, у Шевченківському районі столиці вогнеборці ліквідували пожежу в дев’ятиповерховому гуртожитку на вулиці Дегтярівській.

Як повідомлялося, у вівторок, 7 вересня в Умані сталося займання на першому поверсі в кімнаті чотириповерхового гуртожитку Уманського національного університету садівництва. Раніше повідомлялося про шістьох постраждалих.