У Карпатах стався землетрус

На заході України останнім часом трапляються ледь вітчутні землетруси

У Закарпатській області поблизу села Брестів Мукачівського району сейсмологи зафіксували землетрус. Підземний поштовх був магнітудою 2,5 бала. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Землетрус стався 8 вересня о 16:32.

«Вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону поблизу було зафіксовано підземний поштовх магнітудою 2,5 без негативних наслідків», – повідомили рятувальники.

За їхньою інформацією, громадяни не зверталися до ДСНС унаслідок землетрусу.

Нагадаємо, на початку червня в Україні сталися два землетруси. Спочатку землетрус у Карпатах зафіксували 4 червня. Його виявили поблизу села Манява Богородчанського району Івано-Франківської області. Потім 8 червня в селі Пасічна Надвірнянського району також стався землетрус. Його магнітуда дорівнювала близько 2,6 бала за шкалою Ріхтера.

Варто додати, що українські науковці ще в 2019 році говорили, що в Україні може відбутися досить потужний землетрус. Сейсмічна активність на Закарпатті трапляється, як правило, раз в 100-120 років. Останні поштовхи були зафіксовані в 1908 році.

У разі початку сейсмічної активності населенню потрібно відразу ж сховатися в дерев'яних будівлях, оскільки вони набагато безпечніше цегляних. Людям, які проживають на першому або другому поверсі, можна вийти на вулицю, тоді як іншим краще перечекати землетрус в приміщенні. Спускатися не варто: сходи в будь-який момент можуть обвалитися.

У приміщенні варто стояти подалі від вікон і стін, щоб не поранитися осколками. Також потрібно уникати великих меблів або техніки, що може впасти на людей.