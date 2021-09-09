  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У Північній Македонії горіла ковід-лікарня: загинули не менше 10 людей (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Кількість жертв пожежі може зрости - У Північній Македонії горіла ковід-лікарня: загинули не менше 10 людей (відео)
    Кількість жертв пожежі може зрости
    Фото: 360stepeni.mk

    Всі бригади швидкої допомоги мобілізували на допомогу постраждалим

    У спеціалізованій лікарні з боротьби з коронавірусом в місті Тетово Північної Македонії сталася пожежа. У результаті неї загинули щонайменше 10 осіб. Про це повідомив місцевий телеканал 360stepeni.

    Наразі підтверджено десять жертв пожежі, однак дані не точні і їх кількість може збільшитися.

    «Пожежу вже загасили. Всі бригади швидкої допомоги мобілізовані на допомогу постраждалим. Лікарі борються за життя поранених», – повідомив міністр охорони здоров'я країни Венко Філіпкре.

    Як уточнило македонське видання Kurir, за неофіційними даними в лікарні загинули близько 30 осіб, включаючи пацієнтів і медперсонал.

    Нагадаємо, внаслідок пожежі у гуртожитку Уманського національного університету садівництва постраждали шестеро неповнолітніх. Четверо осіб отруїлись чадним газом.

    До слова, у селі Брилівка Ставищенської територіальної громади у Київській області горіла церква Івана Богослова.

    Читайте також:
    Теги: пожежа Північна Македонія коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Північній Македонії горіла ковід-лікарня: загинули не менше 10 людей (відео)