У Північній Македонії горіла ковід-лікарня: загинули не менше 10 людей (відео)

Всі бригади швидкої допомоги мобілізували на допомогу постраждалим

У спеціалізованій лікарні з боротьби з коронавірусом в місті Тетово Північної Македонії сталася пожежа. У результаті неї загинули щонайменше 10 осіб. Про це повідомив місцевий телеканал 360stepeni.

Наразі підтверджено десять жертв пожежі, однак дані не точні і їх кількість може збільшитися.

«Пожежу вже загасили. Всі бригади швидкої допомоги мобілізовані на допомогу постраждалим. Лікарі борються за життя поранених», – повідомив міністр охорони здоров'я країни Венко Філіпкре.

Як уточнило македонське видання Kurir, за неофіційними даними в лікарні загинули близько 30 осіб, включаючи пацієнтів і медперсонал.

Нагадаємо, внаслідок пожежі у гуртожитку Уманського національного університету садівництва постраждали шестеро неповнолітніх. Четверо осіб отруїлись чадним газом.

До слова, у селі Брилівка Ставищенської територіальної громади у Київській області горіла церква Івана Богослова.