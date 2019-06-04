У Києві проводять заміри повітря через пожежу на птахофабриці у Василькові



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Заміри повітря на наявність продуктів горіння у повітрі Фото: КМДА

Ситуація зі станом повітря на території Києва під контролем

Мобільна лабораторія комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» проводить заміри повітря на Окружній дорозі на наявність продуктів горіння у повітрі. Це пов’язано із масштабною пожежею, що сталася сьогодні, 4 червня, на території птахофабрики «Ясенсвіт» у м. Васильків.

Також комунальна служба має стаціонарні пости контролю повітря, що у цілодобовому режимі відслідковують рівень забруднення повітря, повідомляє пресслужба КМДА.

Наразі ситуація зі станом повітря на території Києва під контролем. У разі погіршення ситуації столична влада обіцяє інформувати додатково.

Як повідомлялося, загорання на птахофабриці виникло сьогодні о 11:37. Площа пожежі становила 15 тисяч кв. м.

О 13.50 пожежу на території птахофарики було локалізовано, о 14.25 - ліквідовано. Жертв і постраждалих немає.

Птахофабрика знаходиться на південному заході, в 30 км від Києва.