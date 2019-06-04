  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві проводять заміри повітря через пожежу на птахофабриці у Василькові

    • Розсилка
    Заміри повітря на наявність продуктів горіння у повітрі - У Києві проводять заміри повітря через пожежу на птахофабриці у Василькові
    Заміри повітря на наявність продуктів горіння у повітрі
    Фото: КМДА

    Ситуація зі станом повітря на території Києва під контролем

    Мобільна лабораторія комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» проводить заміри повітря на Окружній дорозі на наявність продуктів горіння у повітрі. Це пов’язано із масштабною пожежею, що сталася сьогодні, 4 червня, на території птахофабрики «Ясенсвіт» у м. Васильків.

    Також комунальна служба має стаціонарні пости контролю повітря, що у цілодобовому режимі відслідковують рівень забруднення повітря, повідомляє пресслужба КМДА.

    Наразі ситуація зі станом повітря на території Києва під контролем. У разі погіршення ситуації столична влада обіцяє інформувати додатково.

    Читайте також

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    У Києві проводять заміри повітря через пожежу на птахофабриці у Василькові
    У Києві проводять заміри повітря через пожежу на птахофабриці у Василькові

    Як повідомлялося, загорання на птахофабриці виникло сьогодні о 11:37. Площа пожежі становила 15 тисяч кв. м.

    О 13.50 пожежу на території птахофарики було локалізовано, о 14.25 - ліквідовано. Жертв і постраждалих немає.

    Птахофабрика знаходиться на південному заході, в 30 км від Києва.

    Читайте також
    пожежа Київщина КМДА повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ